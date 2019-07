Intelligenza artificiale per spiegare ai robot cosa hanno visto

Instagram usa l’Intelligenza artificiale per scoraggiare il cyberbullismo : (Foto: Instagram) Instagram continua a dimostrare di volersi occupare seriamente del problema del cyberbullismo, ora usando l’arma più solida e affidabile, ovvero l’intelligenza artificiale, che permette di affrontare le aggressioni online su un doppio fronte. Da un lato per prevenire gli attacchi agli utenti e dall’altro di supportare al meglio chi ne è vittima. Già da tempo Instagram utilizza l’Ia per comprendere le ...

L'Intelligenza artificiale ha imparato a leggere come camminiamo : Il viso può mentire, il modo di camminare no. Uno studio americano delle università di Chapel Hill e del Maryland ha utilizzato L'intelligenza artificiale per capire lo stato d'animo solo dall'andatura. Molto spesso questo tipo di ricerche si concentra sul volto: i movimenti del viso come traccia delle emozioni. Un po' perché la faccia è sempre stata reputata la parte del corpo più espressiva. Un po' perché per creare un sistema in gradi di ...

Lennon batte McCartney - lo dice l'Intelligenza artificiale : Federer o Nadal, panettone o pandoro, Lennon o McCartney. Questione di gusti. Ma tra i due Beatles non solo. Hanno firmato decine di brani insieme. Spesso la paternità, solare, coincide con le dichiarazione di John e Sir Paul. Altre volte, i due hanno fornito versioni contrastanti e il principale autore non è stato stabilito con certezza. Non sapremo mai se – oggettivamente – il panettone sia più buono del pandoro. Ma l'intelligenza artificiale ...

Jabra Elite 85h - le cuffie spaziali con l'Intelligenza artificiale : Le Jabra Elite 85h sono una novità in un mercato in continuo fermento: l'ascesa degli auricolari wireless e il contemporaneo addio del jack da 3,5 millimetri dagli smartphone sta spingendo gli utenti premium – ossia quelli più attenti alle novità e disposti a spendere qualche euro in più - a convertirsi al nuovo formato di ascolto senza fili. Qualcuno obietterà che fino a quando la musica digitale avrà ...

Facebook - il down svela come l'Intelligenza artificiale analizza tutte le foto postate sui social : Durante il blackout social di ieri in tanti hanno visto comparire sulle proprie bacheche dei box grigi accompagnati da brevi descrizioni al posto delle immagini. Una tecnologia che Menlo Park usa dal 206 per aiutare i non vedenti

Anche SwiftKey ha le sue “Animoji” grazie ai Puppets e all’Intelligenza Artificiale : Diamo il benvenuto alle Animoji di SwiftKey: ecco i Puppets, animali 3D capaci di seguire le espressioni facciali degli utenti attraverso l'Intelligenza Artificiale! L'articolo Anche SwiftKey ha le sue “Animoji” grazie ai Puppets e all’Intelligenza Artificiale proviene da TuttoAndroid.

Intelligenza artificiale legge 3 - 3 milioni di documenti e diventa esperta dei nuovi materiali del futuro : Un’Intelligenza Artificiale ha esaminato 3,3 milioni di abstract di documenti scientifici sulla ricerca di nuovi materiali, e analizzando le relazioni tra le parole in essi contenute, è stata capace di predire con anni di anticipo le scoperte di nuovi materiali termoelettrici e di suggerire quelle di materiali ancora sconosciuti. L’Intelligenza Artificiale modifica le foto solo se gli ...

In America si comincia a vietare i “deepfake” - i falsi dell’Intelligenza artificiale : Milano. Lo stato della Virginia, negli Stati Uniti, è diventato il primo a far entrare in vigore una legge contro l’uso dei deepfake, e in particolare contro l’utilizzo della tecnologia per la produzione di pornografia non consensuale. Deepfake è una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale c

L’Intelligenza artificiale modifica le foto solo se gli interventi sono coerenti e non stravolgono l’immagine : I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology e di IBM stanno cercando di sfruttare l’Intelligenza Artificiale per modificare le immagini aggiungendo o rimuovendo elementi grafici in maniera credibile. Quello che hanno creato è una sorta di programma avanzato per il fotoritocco, che permette agli utenti di apportare modifiche solo in caso in cui siano coerenti con il contesto. Ecco perché Antonio Torralba del laboratorio MIT-IBM ...

Ibm Project Debater - l’Intelligenza artificiale che partecipa ai dibattiti : Il punto di partenza è stato Watson, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Ibm che prende il nome dal primo boss del colosso americano, Thomas J. Watson, e che mira a rispondere in modo naturale a qualsiasi domanda gli venga posta. Anzi, a voler essere sinceri, Watson nacque per uno scopo in apparenza meno nobile e generico: vincere a Jeopardy!, un celebre quiz televisivo nato nel 1964 e tutt’oggi in onda. In Italia, qualcosa di ...

Perché scacchi e Go sono i peggiori modelli per l’Intelligenza Artificiale : A marzo del 1996 scriveva Beppe Severgnini, in un articolo intitolato “Una vittoria di Pirro”: “Diciamo la verità: quando Garry Kasparov ha battuto Deep Blue abbiamo tirato tutti un sospiro di sollievo. Ma siamo sicuri di non avere gioito troppo presto?”.Severgnini aveva ragione, dato che l’anno dopo un upgrade di Deep Blue effettivamente batté Kasparov. Il guaio era la caduta in quel becero ...

Chiariglione - “padre” dell’Mp3 : “Ecco il mio standard per l’Intelligenza artificiale” : L’Nnc, questo il suo nome, permetterà di comprimere e trasferire algoritmi complessi facendo dei nostri smartphone dei super computer

Chiariglione - “padre” dell’Mp3. “Ecco il mio standard per l’Intelligenza artificiale” : L’Nnc, questo il suo nome, permetterà di comprimere e trasferire algoritmi complessi facendo dei nostri smartphone dei super computer

Salute del cuore : l’Intelligenza artificiale predice la malattia delle coronarie : Arriva in Italia il ‘supercervellone’ che aiuterà a decidere, con un’accuratezza di oltre il 99%, quali pazienti hanno le coronarie malate e hanno bisogno di un’angioplastica o un bypass. l’intelligenza artificiale in cardiologia ‘debutta’ in Italia in occasione del corso ICOP 2019 – Intracoronary pressure measurement and assessment of coronary stenosis in 2019 a Catanzaro il 28 e 29 giugno presso l’Auditorium del Campus universitario: per ...