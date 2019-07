Indipendentista sardo combatté contro l’Isis | tribunale di Cagliari respinge la richiesta

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) Aveva passato parte dell’estate 2017 in Siria, dove si è addestrato con l’esercito curdo per poi combattere lo Stato islamico nella Brigata internazionale di liberazione, milizia composta da combattenti volontari stranieri. Aveva fatto come tanti altri militanti anarchici o dell’estrema sinistra che hanno sposato la causa curda. Per questa ragione Pierluigi Caria, detto “Luisi”, 33enne di Nuoro, militantee antimilitarista, si è ritrovato indagato dalla Direzione distrettuale antimafia diper associazione eversiva, mentre la questura nuorese ne aveva chiesto la sorveglianza speciale per tre anni. Nei giorni scorsi, però, ildel capoluogo ha respinto questacome è avvenuto anche a Torino nei confronti di altri due casi simili. Adesso resta ancora in piedi l’indagine e l’avvocato di Caria, Gianfranco Sollai, ha chiesto alla procura di ...

