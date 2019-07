In Italia il digitale vale 7 | 2 miliardi Sos di Facebook per la formazione

Nestlé apre in Italia il centro globale del digitale. E assume 150 persone : Il logo di Nestlé (foto Michele Limina/Bloomberg via Getty Images) Nestlé si veste di tecnologia e offre lavoro. Sono 150 le assunzioni previste entro il 2020 per strutturare il nuovo centro globale digitale, i Global It Hub. Da Milano partirà la rivoluzione digitale che interesserà l’intero gruppo. Le selezioni sono già aperte e in piattaforma sono state caricate le prime 75 posizioni vacanti, individuabili dalla dicitura Global It Hub ...

SportItalia si fa in 4 sul digitale grazie all’HbbTV : Come vedere quattro canali Sportitalia – Sportitalia diventa grande. Con l’inizio del mese di luglio, l’emittente ha lanciato la propria applicazione che consente di accedere a quattro canali in alta definizione grazie ai classici tasti, dal rosso al giallo, presenti sul telecomando, che permetteranno di accedere ai vari contenuti presenti sul canale 60. Come vedere […] L'articolo Sportitalia si fa in 4 sul digitale grazie all’HbbTV ...

Nasce Mashable Italia : tecnologia - tendenze - cultura digitale per millennial : Dalla collaborazione tra Gedi e Ziff Davis, la prima edizione internazionale non inglese del sito leader nel settore della tecnologia e dell'entertaiment. Uno staff di under 35, prevalentemente femminile, per un pubblico giovane e globale. Online da settembre

Ibm porta in Italia P-Tech - la formazione digitale che combatte la disoccupazione giovanile : (foto: Pixabay) Migliorare le competenze digitali dei più giovani per favorirne l’occupazione: con questo obiettivo Ibm porta anche in Italia il suo programma educativo P-Tech. Lo ha annunciato ieri a Milano il Ceo dell’azienda Ginni Rometty. La città scelta per lanciare l’iniziativa è Taranto, dove saranno quattro le scuole coinvolte oltre al Politecnico di Bari. Ateneo che a Taranto porterà i propri docenti ...

Rsi - l’Italia non può più vedere la tv svizzera. Stop al segnale sul digitale terrestre che arrivava oltreconfine : Prima serata alle 21 che finisce alle 22.30 circa, una sola interruzione pubblicitaria nei film oltre a tanto “sport non spot” (che è anche il titolo di una popolare trasmissione). Tutto questo non sarà più visibile da oggi, 3 giugno 2019, per decine o forse centinaia di migliaia di telespettatori italiani. I programmi della televisione svizzera non saranno infatti più visibili oltre confine ed in particolare nelle province di Varese, Como e ...