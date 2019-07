In carrozzina in tangenziale | ex maratoneta 89enne salvato dalla Polizia

today

(Di venerdì 12 luglio 2019) Secondo quanto ricostruito sembra che l'uomo sia entrato innord di Milano dallo svincolo di Nova Milanese...

Corriere : Milano, ex maratoneta 90enne in Tangenziale con la carrozzina - disilluso_ : Cinisello, viaggiava in tangenziale con la carrozzina elettrica - Arasmelek1 : RT @Corriere: Milano, ex maratoneta 90enne in Tangenziale con la carrozzina -