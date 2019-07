Importo illegale di alcol | in Campania la base dell’organizzazione criminale

ilgiornale

(Di venerdì 12 luglio 2019) Ignazio Riccio Pixabay La Procura del Tribunale di Napoli Nord ha scoperto un’evasione delle accise per 20 milioni di euro. Fiumi di vodka, rhum e whisky venivano trasportati e smerciati illecitamente da una nazione all’altra Sono state eseguite questa mattina venticinque misure cautelari (tredici arresti in carcere, dieci arresti ai domiciliari e due obblighi di presentazione) nei confronti di indagati residenti in diverse città d’Italia. È stata sgominata dalla Guardia di finanza di Caserta un’organizzazioneinternazionale che importava in manieragrandi quantità di. La Procura del Tribunale di Napoli Nord ha scoperto un’evasione delle accise per 20 milioni di euro. Fiumi di vodka, rhum e whisky venivano trasportati e smerciati illecitamente da una nazione all’altra. Ammontano a 4,3 milioni i litri divenduti in nero in Italia e nord Europa. I ...

LuEconomopoulos : @ilconterosso1 @herce_rc @Debs362436 @TheEconomist ...fatto il loro dovere rateizzando l’importo. Invece con Racket… -