Imane Fadil non è stata avvelenata L' AdnKronos anticipa i risultati dell' autopsia

(Di venerdì 12 luglio 2019) Nessun avvelenamento.sarebbe morta per cause naturali. Adre ifatta sul corpoa testimone chiave del processo Ruby ter, morta nel centro Humanitas di Rozzano il primo marzo è l’. A oltre cento giorni e dopo i primi esiti controversi, nella relazione degli esperti non c’è nessuna evidenza sull’ipotesi di avvelenamento, il primo di una serie di sospetti che hanno acceso l’attenzione sul caso, su cui indaga il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e i pm Luca Gaglio e Antonia Pavan.Il lavoro degli esperti di Medicina legale di Milano guidati dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo, iniziato lo scorso 16 marzo, è stato fino ad oggi un lungo percorso di esclusione. Scartata fin da subito l’ipotesi di una morte legata a sostanze radioattive, gli esami su ossa, tessuti ...

