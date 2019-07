Il vino che domina la natura maligna

Nastri d'Argento 2019 - speciale premiazione su Rai 1 : conduce Anna Ferzetti (che premia Favino) : Terminata la ricchissima edizione del Taormina Film Fest (che ha visto ospiti straordinari, da Oliver Stone a Nicole Kidman, da Peter Greenaway a Richard Dreyfuss, Rai 1 trasmette la cerimonia di premiazione dei Nastri d'Argento 2019, in onda questa sera, lunedì 8 luglio, alle 23.15. Alla conduzione Anna Ferzetti, che in tv ha 'debuttato' al DopoFestival 2019 e che si è ritrovata a 'premiare' sul palco del Teatro Antico di Taormina il marito ...

Raiola : 'De Ligt spera che Juventus e Ajax trovino rapidamente un'intesa' : Mino Raiola ha rotto il silenzio e ora ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti su Matthijs De Ligt. L'agente ha confermato che il suo assistito ha un accordo con la Juventus. Dunque De Ligt ha scelto di trasferirsi a Torino e ora aspetta che i due club trovino un accordo. Raiola ha parlato al 'De Telegraaf' sottolineando che De Ligt si presenterà al ritiro dell'Ajax: "Il giocatore spera solo che la Juventus e l’Ajax trovino l’intesa ...

Pier Silvio Berlusconi : “Speriamo che Juve e Napoli arrivino fino alla fine della Champions” : La Champions torna in chiaro su Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente esecutivo ed amministratore delegato, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “Dal prossimo autunno la miglior partita del mercoledì di Champions League verrà trasmessa free da Canale 5. La nostra speranza ovviamente è che Juventus e Napoli vadano avanti sino alla fine. Sappiamo che Rai e Sky sono passati per le vie legali, ma siamo sicuri che ...

Il gip di Ischia Capuano "corrotto anche con vino e pastiere" : Biglietti aerei, tessere gratis per stabilimenti balneari e perfino l’acquisto di pastiere e bottiglie di vino. C’è anche questo tra le utilità che il giudice di Napoli Alberto Capuano, arrestato oggi dalla Procura di Roma, otteneva in cambio di favori.Capuano, gip di Ischia, è finito in carcere nell’ambito di un’indagine anticorruzione della procura di Roma in cui sarebbe emersi dei collegamenti con ...

Nomine Ue - Conte vola a Bruxelles per un secondo vertice : “Servono personalità che rinnovino il sogno europeo” : Nuovo vertice a Bruxelles tra i Capi di Stato e di governo dei 28 Paesi membri per cercare di trovare un accordo condiviso sulle Nomine delle alte cariche dell’Unione europea, dopo la fumata nera di lunedì. Il summit inizierà alle 11 e tra i protagonisti ci sarà anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ieri ha deciso di schierarsi con una minoranza di 10-11 Paesi che si sono opposti al pacchetto di nomi proposti ...

vino : etichetta intelligente per gli Igt veneti di alta qualità (3) : (AdnKronos) - “Il progetto sulle etichette intelligente è innovativo – ha spiegato Begalli – perché unisce le recenti tecniche della blockchain per il contrasto alla contraffazione, ricevendo in feedback “big data” da analizzare per riorientare le strategie commerciali delle aziende”. “Dovremmo abit

vino : etichetta intelligente per gli Igt veneti di alta qualità (2) : (AdnKronos) - Il metodo QR cose associa quindi “quella” bottiglia a “quella” etichetta adesiva, di cui il compratore, mediante una semplice app dal telefono potrà verificarne, allo scarico per il grossista o prima di pagare alla cassa per l’utente finale, l’autenticità. Con l’uso dell’etichetta inte

vino : etichetta intelligente per gli Igt veneti di alta qualità : Verona, 27 giu. (AdnKronos) - "etichetta intelligente per i vini lgt veneti di alta qualità" è il titolo del progetto di ricerca innovativo, finanziato dalla Regione Veneto, che sarà realizzato nell’ambito del programma di Sviluppo rurale 2014-2020. La ricerca è prodotta in sinergia tra i dipartimen

vino rosso - come potete credere che vi faccia dimagrire? : Se vi dicessero che mangiare dolci fa dimagrare ci credereste? Certamente no. Allora perché credere che il Vino rosso possa farlo? Tutto ruota intorno alla parolina magica, resveratrolo, sostanza antiossidante presente nell’uva e in altri frutti (tra cui, in particolare, mirtilli, fragole, lamponi e mele), indiscutibilmente ricca di benefici; la sua presenza nel Vino, per altro irrisoria, fa erroneamente ritenere che questa bevanda possa avere ...

Alvino su Twitter : “James ha già deciso e adesso anche il Real” : L’affare James Rodriguez sembra arrivato al termine. Il Napoli ha lavorato bene per portare il colombiano alla corte di Ancelotti che lo aveva richiesto. Carlo Alvino su Twitter da importanti aggiornamenti spiegando che l’impegno del calciatore in Copa America con costituirà un problema per chiudere la trattativa, James ha già deciso e adesso anche il Real La Coppa America non influirà sulla trattativa per portare ...

Grande Fratello Vip - tra i concorrenti anche Cicciolina e il Divino Otelma. Ecco tutti i nomi : Il Grande Fratello Vip tornerà da novembre con la quarta edizione e proprio in questi mesi gli autori stanno contattando varie celebrità per capire chi potrebbe essere interessato a partecipare. Tra i volti noti potrebbero esserci: il Divino Otelma, Cicciolina e Giucas Casella. Quest'ultimo – contat

Fabiano Santacroce su Manolas e Koulibaly : “Spero che si trovino bene e che siano complementari” : Fabiano Santacroce ex calciatore del Napoli intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha commentato il possibile arrivo di Kostas Manolas dalla Roma. Santacroce si è espresso cosi in merito alla possibile nuova coppia Koulibaly-Manolas: “Sarebbe una difesa davvero eccellente. Mi auguro che si trovino bene se il romanista dovesse giungere a Napoli. Resta da vedere se si completano tatticamente: sono due giocatori aggressivi ...

Kiss Kiss – Alvino : ” Folle dire che questo calciatore non serva al Napoli - deciderà Ancelotti” : Carlo Alvino, giornalista e telecronista sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando il profilo a cui al momento lavora il Napoli, James Rodriguez. Queste le sue parole: “Il calcio di James Rodriguez è un calcio magico, parliamo di un giocatore in grado di coprire tutte le zone dell’attacco, è intuitivo, veloce ed è inaudito sentire chi parla di un ...

Rovinosi problemi eBay il 12 giugno : sito non funzionante e neanche app : Non sono per nulla trascurabili i problemi eBay di questa mattina del 12 giugno. Il noto e-commerce, in quest minuti non è funzionante: un vero e proprio down che sta caratterizzando in primis la versione desktop del negozio online globale ma di conseguenza anche la relativa app mobile. Provando a visitare la hone page del noto sito, ecco che i problemi eBay vengono subito fuori. Dopo un lungo tentativo di caricamento della pagina in ...