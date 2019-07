Il Venezia è stato ufficialmente riammesso in Serie B | il Palermo disputerà la Serie D

Il Tribunale di Venezia ha accolto la dichiarazione di stato di insolvenza di Stefanel : Il Tribunale di Venezia ha accolto l’istanza per la dichiarazione dello stato di insolvenza fatta da Stefanel, storica azienda veneta di moda, che versa da mesi in uno stato di profonda crisi. Lo scorso giugno, infatti, il Consiglio di amministrazione di Stefane aveva

Il Venezia è stato retrocesso in Serie C : Nel ritorno dei playout di Serie B giocato domenica sera, Venezia e Salernitana hanno pareggiato 1-1 dopo i calci di rigore. Il risultato della partita, sommato a quello dell’andata (vittoria per 2-1 della Salernitana), ha sancito la permanenza in Serie

Venezia - arrestato il presunto stupratore di Marghera : è un ragazzino 14enne : La Polizia di Marghera ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ragazzino minorenne, la cui età è di soli 14 anni, il quale è accusato di aver stuprato una 18enne nel giardino della discoteca Molocinque. I fatti si sarebbero verificati la notte tra il 19 e il 20 maggio scorsi. La ragazza si era recata in discoteca con alcune amiche, poi aveva conosciuto il giovane. Ma non poteva immaginare quello che sarebbe ...

Sanità : Venezia - il San Camillo del Lido è stato venduto : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) - Fondazione Opera San Camillo, Congregazione delle Mantellate Serve di Maria e Codess Cooperativa Sociale annunciano di aver finalizzato le trattative preliminari per la cessione del complesso San Camillo del Lido di Venezia e, di conseguenza, di aver avviato le consulta

Venezia : violenza sessuale in discoteca - arrestato quattordicenne : L'adolescente, che ha già precedenti, è stato fermato e portato nel carcere minorile di Treviso. La vittima è una ragazza di 20 anni. Dopo l'episodio, a maggio, il locale di Marghera era stato chiuso dal questore per 30 giorni

Venezia : arrestato presunto colpevole violenza sessuale - è un quindicenne : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) - Dopo la denuncia di violenza sessuale sporta da una giovane lo scorso 19 maggio ed avvenuta in una nota discoteca di Marghera, sono iniziate le indagini della Squadra Mobile coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Non è stato diffi