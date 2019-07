Il Teatro San Carlo cerca giornalista senza difetti o imperfezioni | il bando

Teatro San Carlo cerca addetto stampa “esente da difetti o imperfezioni”. Sindacato chiede il ritiro del bando : cercasi addetto stampa “esente da difetti o imperfezioni limitanti“. Il requisito compare, testuale, nel bando di selezione pubblicato sul suo sito dal Teatro San Carlo. Ora il Sindacato unitario giornalista Campania (Sugc) protesta e chiede il ritiro del bando, così come il governatore Vincenzo De Luca. Per il Sugc quella dicitura rappresenta una “grave discriminazione“. Il bando in questione è stato pubblicato il 24 ...

"Cercasi addetto stampa senza difetti fisici". Il bando del Teatro San Carlo nella bufera : “Cercasi addetto stampa senza difetti o imperfezioni fisiche” e il bando del Teatro San Carlo di Napoli fa discutere. Nell’avviso di ricerca “per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato nel ruolo di addetto stampa, assistente alla comunicazione ed edizioni” ai candidati, oltre all’idoneità fisica, viene richiesto anche di “essere esenti da difetti o imperfezioni che possano limitare il ...

Alessandro Haber : ho fatto tanti film ma il mio amore è il Teatro : Alessandro Haber tra gli ospiti del Taormina film Fest, protagonista di una masterclass insieme a Richard Dreyfuss, star Usa di film come "Lo squalo" e "Incontri ravvicinati del terzo tipo". L'attore bolognese, intervistato da askanews, ha parlato della sua carriera che si è divisa sempre tra cinema e teatro. "Ho sempre alternato teatro e cinema. Non ho mai saltato una stagione di teatro da quando lavoro. In teatro scrivi una pagina da zero, una ...

Il concerto di Alessandra Amoroso su VH1 il 3 luglio tra aneddoti e brani in acustica dal Teatro Carcano : Il concerto di Alessandra Amoroso su VH1 andrà in onda il 3 luglio. Lo spettacolo è stato registrato qualche settimana fa dal Teatro Carcano, l'11 giugno, con brani in versione acustica e alcuni aneddoti che riguardano i suoi primi 10 anni di carriera. Lo show andrà in onda a cominciare dalle ore 21,10 al canale 67 del digitale terrestre, mentre alle 23 sarà trasmesso al canale 27 del digitale terrestre su Paramout Network e in contemporanea ...

Napoli piange Pina Cipriani : con il marito Franco Nico fondò il Teatro Sancarluccio : Napoli piange la scomparsa di Pina Cipriani, la vedova di Franco Nico che insieme al marito, nel 1972, fondò il Teatro Sancarluccio, lo storico Teatro di Chiaia che ospitò attori...

“Un sogno nella notte di San Giovanni” a Stromboli : Teatro nella natura senza corrente elettrica : Al via la sesta edizione della FESTA DI teatro ECO LOGICO, nove giorni di teatro, musica, danza e altri incontri che animeranno l’isola di Stromboli dal 22 al 30 giugno, tutti rigorosamente “a spina staccata” ovvero senza l’ausilio della corrente elettrica per riportare al centro della performance la naturale relazione fra artista, spettatore e ambiente. Dopo l’inaugurazione del 22 giugno, la Festa entra nel vivo con uno degli appuntamenti più ...

Accademia di Napoli e Teatro San Carlo assieme per la presentazione di Unhabitus 2 : Nella moderna cultura del consumismo e dell'usa-e-getta anche la moda cerca di dire la sua attraverso l'uso di materiali biodegradabili, poco inquinanti o attraverso il riuso creativo di quello che non è più possibile utilizzare. L'Accademia di Belle Arti di Napoli assieme al Teatro San Carlo porta avanti quest'anno, per la seconda volta consecutiva, il progetto Unhabitus volto a una eco couture attraverso il riutilizzo delle stoffe di scena. La ...

Al Teatro San Carlo di Napoli hanno ucciso l’acustica. Maestro Muti - faccia qualcosa! : La cecità morale, per dirla con Zygmunt Bauman, è pericolosa quanto la responsabilità civile. Alla quale misi consenta di aggiungere la “sordità” di timpano e di coscienza di chi ha eseguito i lavori di ristrutturazione. Che partirono sotto lo strombazzamento mediatico di Salvo Nastasi che – come ha scritto Paolo Isotta, integerrimo critico musicale – nominò se stesso Commissario dal Teatro San Carlo dal 2007 al 2011. Qualche giorno ...