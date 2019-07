Il sovradosaggio di paracetamolo ha effetti negativi sul fegato | l’allarme lanciato da

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Ildipuò causare danni al. A lanciare l’allarme è l’Ansm, Agenzia nazionale francese per la sicurezza dei prodotti sanitari. Come si legge sul sito web dell’agenzia, al fine di rafforzare la prevenzione dei rischi epatici legati aldi, l’ANSM ha chiesto ai laboratori interessati di includere messaggi di avvertenza sulle scatole di medicinali contenenti. Questa misura segue la consultazione pubblica lanciata dall’ANSM nell’agosto 2018 per sensibilizzare i pazienti e gli operatori sanitari sul rischio di tossicità epatica in caso di. Ilè la medicina più comunemente prescritta e usata, come analgesico (anti-dolore) o antipiretico (anti-febbre) negli adulti e nei bambini. È presente in molti medicinali, da solo o in combinazione con altri principi ...

SylvieTropez : Attenzione al paracetamolo, il sovradosaggio può distruggere il fegato! - - 347MORENA61 : Attenzione al paracetamolo, il sovradosaggio può distruggere il fegato! - - giorgiocec : Attenzione al paracetamolo, il sovradosaggio può distruggere il fegato! - -