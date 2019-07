Il Segreto | trame Spagna | Elsa riceve una lettera da Alvaro | Don Berengario ha una figlia

Il Segreto - trame : Alvaro chiede alla Laguna di diventare sua moglie : Torna l'appuntamento dedicato alle novità su Il Segreto, lo sceneggiato iberico arrivato alla decima stagione in Italia. Nei nuovi episodi in programma tra qualche settimana su Canale 5 Alvaro Fernandez deciderà di compiere un passo importante con Elsa Laguna. Il nuovo dottore, infatti, chiederà la mano dell'ex di Isaac sotto indicazioni di Antolina Ramos, disposta a tutto pur di vedere la rivale lontana da Puente Viejo. Il Segreto: Alvaro è un ...

Trame Il Segreto al 19 luglio : la Uriarte e Saul si scambiano i voti nuziali : Le anticipazioni degli episodi della soap opera spagnola intitolata Il Segreto che partono da lunedì 15 fino a venerdì 19 luglio sottolineano che Alvaro verrà pestato e sarà costretto a rifugiarsi nell’ospedale da campo, soccorso da Elsa. Antolina passerà una notte d’amore con Isaac, sperando di farlo finalmente innamorare di lei. Il falegname invece si risveglierà e non potrà fare a meno di pensare a Elsa. Il Moler, dopo essere stato rilasciato ...

Il Segreto - trame iberiche : Carmelo e la moglie di Severo escono di scena : Arriva una notizia che non farà assolutamente piacere ai fan dello sceneggiato di origini spagnole Il Segreto. Dopo l’uscita di scena di Adela e Antolina, i telespettatori dovranno fare a meno di altri due personaggi principali e la loro assenza, di sicuro, si farà sentire sicuramente. Si tratta di Carmelo Leal e Irene Campuzano e, molto probabilmente, la causa del loro abbandono definitivo sarà Fernando Mesia. A quanto pare la giornalista e il ...

Il Segreto - trame al 19 luglio : Don Berengario celebra le nozze tra Saul e la Uriarte : Torna l'appuntamento con Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda da ormai tanti anni in Italia. Nelle nuove puntate in programma da lunedì 15 a venerdì 19 luglio su Canale 5, Don Berengario celebrerà lo sposalizio di Saul Ortega e Julieta Uriarte, mentre Elsa Laguna offrirà ad Alvaro Fernandez una cospicua somma di denaro. Il Segreto: Elsa soccorre Alvaro Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate in onda da lunedì ...

Il Segreto - trame : Saul vuole uccidere Pedro per aver minacciato Julieta : Torna lo spazio dedicato ad Il Segreto, l'avvincente sceneggiato spagnolo, nato da un'idea di Aurora Guerra. Nelle nuove puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, Saul Ortega deciderà di vendicarsi di Pedro Molero, il figlio di Estaquio, quando lo vedrà minacciare sua moglie Julieta Uriarte nella piazza di Puente Viejo. Il Segreto: Eustaquio e Lamberto abusano di Julieta Le anticipazioni de Il Segreto sulle nuove puntate in onda ...

Il Segreto - trame Spagna : la Montenegro rivelerà che Lola è un'assassina : Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola il segreto, nel corso delle puntate che sono andate in onda in Spagna dal 5 all'8 luglio, i telespettatori verranno a conoscenza che a Puente Viejo c'è un'assassina. Ma non è tutto, perché il sindaco del paesino iberico si ritroverà in un bagno di sangue e verserà in condizioni davvero critiche. Tutti gli abitanti si chiederanno chi sia stato a ridurlo in queste condizioni. In ...

Il Segreto - trame Spagna : Emilia e Alfonso potrebbero tornare a Puente Viejo : Torna lo spazio dedicato a Il Segreto, lo sceneggiato punta di diamante di Canale 5 scritto da Aurora Guerra. Le trame in onda nelle prossime settimane in Spagna annunciano il probabile ritorno di Alfonso e Emilia Castaneda a Puente Viejo in occasione di un tragico avvenimento. Vediamo meglio i dettagli relativi a questo spoiler. Il Segreto: il ritorno di Alfonso e Emilia Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle nuove puntate in onda in ...

Il Segreto - trame Spagna : Isaac e la Laguna decidono di sposarsi dopo la morte di Antolina : L’uscita di scena di un personaggio femminile dello sceneggiato iberico Il Segreto segnerà un'importante punto di svolta della trama. Gli spoiler degli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno la prossima settimana rivelano che Isaac Guerrero ed Elsa Laguna saranno liberi di vivere il loro amore. Quest’ultima riceverà una proposta di matrimonio dal falegname dopo aver appreso che l'intervento al cuore è perfettamente riuscito e che con la ...

Il Segreto - trame Spagna : il Mesia fa credere al Leal di aver ucciso l’assassino di Adela : Un nuovo colpo di scena catturerà l'attenzione dei fan dello sceneggiato “Il Segreto”, nelle puntate spagnole della prossima settimana. Il malvagio Fernando Mesia, tenderà un orribile inganno a Carmelo Leal. Il figlio del defunto Olmo dopo aver spinto l’amico di Severo Santacruz a vendicare la morte di Adela, cioè ad uccidere Esteban Fraile, si renderà protagonista di un gesto inaspettato. L’ex marito di Maria Castaneda metterà fine alla vita ...

Il Segreto - trame Spagna : la salute di Elsa migliora - Lola è un'assassina : Nuovo spazio dedicato a Il Segreto, lo sceneggiato iberico che in Italia continua a macinare ascolti sempre più alti su Canale 5. Nelle puntate in onda dall'8 al 12 luglio in Spagna, Prudencio scoprirà da Donna Francisca che Lola ha ucciso un uomo, mentre la salute di Elsa migliorerà progressivamente giorno dopo giorno, suscitando la gioia di Isaac. Lola ha ucciso una persona Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda in ...