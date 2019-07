Il Premio Oscar Bruce Beresford Star dell’Isola del Cinema

huffingtonpost

(Di venerdì 12 luglio 2019) La notte scorsa l’Isola delche va in scena in quel sito Unesco in mezzo al Tevere, che è l’Isola Tiberina, è stata rischiarata da una stella internazionale, ilper il film “A spasso con Daisy”,, presente in sala per la premiere del suo ultimo film. Il regista australiano arrivava da Taormina dove ha avuto consegnato ilTaormina Art Award inaugurando la 65esima edizione del Film Fest con l’anteprima mondiale del suo film “Ladies in Black”. A Roma la sua proiezione ha aperto la rassegna Australian Focus, realizzato in collaborazione con l’Ambasciata Australiana, della Sezione Mondo dell’Isola del. Come tradizione tre giorni dedicati allatografia australiana, per scoprire attraverso la settima arte i costumi, la storia, i cambiamenti di questo meraviglioso ...

