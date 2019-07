Il pasticcio del salone di Parco Valentino | tra ambizione e opportunismo politico

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) Ildell’auto di, come sappiamo da una nota ufficiale dell’organizzazione, il prossimo anno da Torino traslocherà in Lombardia, dove si svolgerà dal 17 al 21 giugno. Le colpe principali di questa decisione vengono un po’ da ogni dove attribuite alla giunta pentastellata di Torino, che in nome di uno sbandierato sentimento ecologista, ha osteggiato una manifestazione colpevole di “ingombrare” suolo e strade pubbliche. Fino ad arrivare alle sparate (poi smentite) di un vicesindaco, che si augurava “una grandinata che spazzi via tutto”. E’ veramente tutto qui o c’è dell’altro? Proviamo a fare ordine. La premessa è che la manifestazione, negli ultimi cinque anni, è cresciuta e si è affermata. Forse anche oltre le aspettative di un patron come Andrea Levy, il quale comunque non ha mai fatto mistero della sua ...

