Il nuovo Parlamento potrebbe vedere ridotti deputati e senatori a 600

(Di venerdì 12 luglio 2019) Ilitaliano per come l'abbiamo conosciuto sino ad oggisubire un radicale cambiamento in quanto la riforma costituzionale che ha trovato il via per il suo primo step il 10 maggio 2019 sembra proseguire nel suo iter legislativo. Una riforma costituzionale che attirerà su di sé le simpatie di molti cittadini italiani tant'è che alla prima votazione non hanno votato a favore solo i due azionisti di maggioranza del governo giallo-verde, Movimento 5 Stelle e Lega, ma anche Forza Italia. Hanno votato in modo contrario Partito Democratico, Leu e +Europa. Le novità introdotte dal testo La proposta a prima firma del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle prevede la riduzione dei parlamentari da 945 a 600. Il Senato della Repubblica passerebbe così dagli attuali 315 membri a 200 mentre la Camera deivedrebbe una riduzione da 630 a 400. Nel caso in cui l'iter ...

