Il Napoli sta pensando ad allenamenti aperti al San Paolo come ai tempi di Maradona

Universiadi Napoli 2019 – Pallavolo : l’Italia stacca il pass per la finale - gli azzurri battono la Francia 3-0 : Domani nella finale per la medaglia d’Oro gli azzurri affronteranno alle ore 20.30 la Polonia, vincitrice nell’altra semifinale 3-2 sulla Russia La nazionale italiana maschile ha centrato la finale alle Universiadi 2019, grazie al successo in semifinale sulla Francia 3-0 (25-16, 25-21, 25-18). Al PalaSele di Eboli i ragazzi di Gianluca Graziosi si sono aggiudicati con merito l’incontro odierno, dimostrandosi superiori alla formazione ...

Napoli - festa per Andrea : 100 alla Maturità presa in 4 anni : Andrea B. non ha neanche 18 anni, li compirà il prossimo 30 novembre ma è un maturando d?eccellenza. Ha preso 100, non un voto qualunque che in questo caso vale doppio. Andrea,...

Dal Brasile - il Napoli piomba su Everton! Via all’asta - il Grêmio fissa il prezzo… : Napoli su Everton La notizia di calciomercato che arriva dal Brasile e riportatata dal GloboEsporte.com riguarda l’interesse del Napoli su Everton Sousa Soarez talento brasiliano del Grêmio. Come rivela il portale verdeoro, sul classe ’96 c’è grande concorrenza composta da Manchester United, Bayern Monaco, PSG a cui si è aggiunto anche l’Atlético Madrid, oltre alla società partenopea. Gli spagnoli sarebbero ...

Calciomercato Napoli - Everton nuova ipotesi : costa 40M - concorrenza dell’Atlético : Everton è stato uno dei protagonisti della Copa America con il Brasile: ora lo cerca il Napoli, ma anche l’Atlético. costa 40 milioni di euro.“powered by Goal”Da protagonista con il Brasile in Copa America a pezzo pregiato del mercato. L’estate 2019 può essere la svolta della carriera per Everton, che è finito sul taccuino di diversi grandi club europei.Secondo quanto riporta ‘Globo Esporte’, sul giocatore ...

CorSport : Il Napoli su Pèpè. Lo vuole mezza Europa. Il Lilla non vede l’ora di scatenare l’asta : Il Corriere dello Sport si allinea su quanto scritto ieri dal nostro direttore Massimiliano Gallo a proposito dei giocatori che in questo momento il Napoli starebbe trattando. C’è “un altro attaccante rientrato in orbita Napoli”, scrive, ed è Nicolas Pèpè. Nato a Mantes la Jolle, in Francia, Pepè ha 24 anni, è alto 1,83 e gioca nel Lilla. Ha nazionalità ivoriana e con la nazionale della Costa d’Avorio è stato appena eliminato dalla Coppa ...

CorSport : Il Napoli su Pepè. Lo vuole mezza Europa. Il Lilla non vede l’ora di scatenare l’asta : Il Corriere dello Sport si allinea su quanto scritto ieri dal nostro direttore Massimiliano Gallo a proposito dei giocatori che in questo momento il Napoli starebbe trattando. C’è “un altro attaccante rientrato in orbita Napoli”, scrive, ed è Nicolas Pepè. Nato a Mantes la Jolle, in Francia, Pepè ha 24 anni, è alto 1,83 e gioca nel Lilla. Ha nazionalità ivoriana e con la nazionale della Costa d’Avorio è stato appena eliminato dalla Coppa ...

Calciomercato Napoli – De Laurentiis show : “Icardi? Mi è bastato incontrare Wanda una volta. Su James Rodriguez dico…” : De Laurentiis fa il punto sul Calciomercato del Napoli: no ad Icardi e Wanda Nara, sì a James Rodriguez per sognare lo scudetto Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto della situazione in merito al Calciomercato del Napoli. Tanti nomi gravitano intorno agli azzurri che, dal canto loro, sembrano intenzionati a ridurre il gap con la Juventus. Spada/LaPresse De Laurentiis ha bocciato ...

Del Genio a Kiss Kiss Napoli : “Ancelotti sta provando Gaetano in un nuovo ruolo - su James Rodriguez la situazione è questa” : Paolo Del Genio, noto giornalista é intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli analizzando il ritiro di Dimaro e il mercato del Napoli : “Ancelotti seguirá attentamente Gaetano, non soltanto in ritiro. Credo che gli sarà data l’opportunità di scendere in campo con il Liverpool, con il Barcellona, e capire che impatto avrà. Ancelotti lo sta provando in un nuovo ruolo quello di centrocampista centrale, più arretrato ...

Laura Carafoli a Blogo : "Puntiamo su Bignardi - Corsi - Matrimonio a prima vista Italia e The Real Housewives di Napoli" (video) : [VIDEO IN CARICAMENTO]prosegui la letturaLaura Carafoli a Blogo: "Puntiamo su Bignardi, Corsi, Matrimonio a prima vista Italia e The Real Housewives di Napoli" (video) pubblicato su TVBlog.it 11 luglio 2019 17:18.

Calciomercato Napoli - si raffredda la pista Icardi : non sarebbe la sua volontà : Tra i sogni di Calciomercato estivi del Napoli e della sua tifoseria, c'è senza ombra di dubbio anche Mauro Icardi, giocatore che è stato messo fuori dalla porta da parte dell'Inter di Antonio Conte. Di conseguenza, l'attaccante argentino è finito sul mercato e le pretendenti per lui ovviamente non si sono fatte attendere. Assieme al Napoli, però, l'eterna sfida con la Juventus di Maurizio Sarri, che sta cercando un nuovo attaccante in grado di ...

Come fare richiesta elaborati esame avvocato 2018/2019 di Napoli : ricorso - consigli e costi : Adesso che i risultati esame avvocato 2018/2019 di Napoli, con chiaro riferimento agli esiti delle prove scritte tenutesi l'11, il 12 ed il 13 dicembre 2018 presso la Corte di Appello del capoluogo campano, non sono più un mistero (ciascun candidato ne ha ricevuto la relativa comunicazione all'interno della propria area personale, fermo restando che a breve verrà pubblicato, Come di consuetudine, l'elenco degli ammessi), gli aspiranti avvocati ...

Medagliere Universiadi Napoli 2019 : Italia sesta con undici ori : Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L’evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità. Gli atleti si daranno battaglia per la ...

Benevento - Vigorito rivela : “Inzaghi quì perché voleva il Napoli. Gli è rimasta nell’anima una favola…” : Benevento, Vigorito rivela: “Inzaghi quì perché voleva il Napoli. Gli è rimasta nell’anima una favola…”. Benevento, Vigorito rivela: “Inzaghi quì perché voleva il Napoli. Gli è rimasta nell’anima una favola…”. “Che devo fare con Inzaghi? Io ho Imbriani”. Con questa frase, Vujadin Boskov comunicò al suo presidente, Corrado Ferlaino, che il mancato passaggio di Inzaghi al Napoli per ...

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli : “Stavolta ci sposiamo davvero - nozze a Napoli a settembre” : Il vincitore dell'Isola dei Famosi e la compagna, già marito e moglie con rito civile, si sposeranno anche in chiesa. La proposta era arrivata nel reality, ma il judoka non aveva mai concretizzato il progetto, facendo arrabbiare Romina: "Ho capito che stavo sbagliando. Ora posso dire con certezza che le nozze ci saranno".Continua a leggere