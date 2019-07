“Il mio padre naturale è un famoso conduttore” Valerio Pino | l’ex di ‘Amici’ lancia la

Mara Venier - la gaffe ai palinsesti Rai : “Il mio nuovo programma? Com’è che si chiama?” : Mara Venier è stata protagonista di un’esilarante gaffe a margine della presentazione dei nuovi palinsesti Rai. La bionda conduttrice non solo ha avuto il rinnovo della guida di Domenica In ma in più anche un programma su Rai Radio 2 e una trasmissione in prima serata su Rai 1 che, probabilmente, dovrà sfidare C’è Posta per Te di Maria De Filippi su Canale 5. Proprio questa nuova trasmissione le ha giocato un brutto scherzo: durante ...

Tiene le lenti a contatto sotto la doccia e finisce per perdere un occhio : “Il mio ottico non me l’aveva mai detto” : Non si toglie le lenti a contatto sotto la doccia e finisce per perdere un occhio. La storia di Nick Humphreys è finita su tutti i tabloid inglesi e sta facendo il giro del mondo via social. Il 29enne calciatore dilettante di Shrewsbury nello Shropshire inglese, ha contratto una rara infezione parassitaria all’occhio destro (cheratite da Acanthamoeba) molto probabilmente per non essersi mai tolto le lenti né mentre faceva sport né mentre si ...

Milan - Giampaolo si presenta con una stoccata a Conte : “Il mio slogan è testa alta e giocare a calcio. Sul mercato voglio…” : Marco Giampaolo risponde alla domande dei media nella conferenza stampa di presentazione in qualità di nuovo allenatore del Milan. Qualità al potere, una frecciatina a Conte e la ricerca dei risultati attraverso il bel gioco Napoli escluso, le big del campionato di Serie A hanno cambiato il proprio allenatore rispetto alla scorsa stagione. Negli ultimi giorni si sono dunque susseguite le conferenze stampa di presentazione dei nuovi tecnici ...

Milan - conferenza stampa Giampaolo : “Il mio motto? Testa alta e giocare a calcio” : conferenza stampa Giampaolo- Il Milan si prepara all’inizio della nuova stagione con Giampaolo chiamato alla prima conferenza stagione. Il tecnico presenterà il nuovo Milan: tanta la curiosità, sia da parte dei giornalisti, sia da parte dei tifosi rossoneri. Il tecnico potrebbe svelare le nuove tematiche tattiche in vista della prossima annata e potrebbe rivelare alcuni […] L'articolo Milan, conferenza stampa Giampaolo: “Il mio ...

Ambra Lombardo : “Il mio ex era un violento - mi strinse le mani al collo fino a soffocarmi” : Ambra Lombardo, ex concorrente del Grande Fratello e attuale compagna di Kikò Nalli, racconta pubblicamente l’inferno vissuto con un ex compagno violento che a lungo avrebbe tentato, anche con se stessa, di giustificare: “Un giorno mi strinse le mani al collo fino quasi a soffocarmi. Mi colpevolizzavo, lo amavo nonostante la sua crudeltà”.Continua a leggere

Francesca Baroni : “Il mio fidanzato è sparito” - la confessione : Francesca Baroni di Temptation Island parla della sua vita sentimentale: le ultime news Francesca Baroni non è più fidanzata e la fine della sua relazione è avvolta dal mistero! L’ex protagonista di Temptation Island è di nuovo single, a quanto pare. Al reality show ha partecipato un paio di anni fa insieme a Ruben Invernizzi, […] L'articolo Francesca Baroni: “Il mio fidanzato è sparito”, la confessione proviene da Gossip ...

Paola Caruso : “Il padre di mio figlio è assente a causa di sua madre - pagherà un conto salato” : Paola Caruso sta crescendo da sola il figlio Michele. Sui social accusa il suo ex Francesco Caserta di averli abbandonati per compiacere la madre. “Non vedo l'ora che gli arrivi il conto e sarà molto molto salato” scrive la showgirl, prefigurandosi il momento del confronto finale con il suo ex compagno.Continua a leggere

Danilo Petrucci MotoGP - GP Olanda 2019 : “Il caldo ci ha messo in difficoltà. In FP3 mi sentivo a mio agio” : Danilo Petrucci non è riuscito a fare la differenza nelle qualifiche del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati si è dovuto accontentare di una deludente settima posizione e al termine della sessione ha argomentato il risultato: “Ho cercato di spingere al massimo in qualifica, prendendo anche dei bei rischi, ma le alte temperature ci hanno messo un po’ in difficoltà, diminuendo sia il grip che la ...

Enrico Beruschi in tribunale : “Il mio medico si è messo d’accordo con la commercialista per farmi mettere il fermo macchina e costringermi a muovermi a piedi : Quel pelandrone di Enrico Beruschi. Il celebre cabarettista televisivo è comparso in tribunale a Milano per poter capire che fine ha fatto la sua vecchia auto, una Fiat Stilo station wagon, che non può più utilizzare da due anni. “Il mio medico si è messo d’accordo con la commercialista e l’Agenzia delle entrate per farmi mettere il fermo macchina e costringermi a muovermi a piedi” – ha raccontato Beruschi a Il Giorno – “e io ho ...

“Il mio seno è così grosso che pesa come un neonato. Ma non ho i soldi per ridurlo : aiutatemi”. L’appello di Danielle : “Il mio seno è così grosso che pesa come un neonato, ma non ho i soldi per ridurlo”. L’appello della 20enne single gallese Danielle Markerson è online da diversi giorni. La ragazza non riesce più a sopportare il peso di questo seno gigante che le ha provocato diversi problemi fisici, professionali e sociali. Intanto la ragazza ha un male continuo a spalle e articolazioni, poi è stata licenziata dal suo ultimo posto di lavoro, e infine non riesce ...

Giulia Salemi cerca di riprendersi dalla fine della storia con Monte : “Il mio uomo ideale deve…” : Giulia Salemi torna a parlare del suo attuale periodo, racconta la sua nuova vita e del suo prototipo di uomo Dopo una storia d’amore importante ci vuole tempo prima che si possa tornare ad amare di nuovo. E’ il caso di Giulia Salemiche dopo la storia con Francesco Monte ora vuole solo pensare a se stessa. L’ha confidato … Continue reading Giulia Salemi cerca di riprendersi dalla fine della storia con Monte: “Il mio uomo ideale ...

Katia Follesa ricoverata in ospedale : “Il mio cuore richiede coccole - ora ha un motore da Formula 1” : Katia Follesa ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in ospedale. L'attrice ha spiegato che a volte il suo cuore ha bisogno di coccole e si è dovuta sottoporre alle cure del Gruppo ospedaliero San Donato. Nel 2006 ha scoperto di soffrire di cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva congenita.Continua a leggere

Tina Cipollari festeggia i 50 anni del compagno Vincenzo Ferrara : “Il compleanno del mio amore” : Tina Cipollari festeggia i 50 anni di Vincenzo Ferrara, il suo nuovo compagno. L’opinionista di Uomini e Donne e l’imprenditore fiorentino hanno dato un white party all’interno di una splendida villa fiorenTina. E al momento del brindisi, accanto a lui per gli auguri di rito, la Cipollari ha baciato appassionatamente il compagno.Continua a leggere

Katia Follesa ricoverata in ospedale : “Il mio cuore ha bisogno di coccole” : Katia Follesa è ricoverata in ospedale. Per la comica ancora problemi al cuore La comica Katia Follesa è ricoverata in ospedale, a darne annuncio lei stessa attraverso una foto pubblicata su Instagram. A darle di nuovo problemi è il suo cuore. Tempo fa le è stata diagnosticata una cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva congenita che ha […] L'articolo Katia Follesa ricoverata in ospedale: “Il mio cuore ha bisogno di coccole” ...