Il Milan dà l’ok all’Atalanta | partite casalinghe di Champions al Meazza

(Di venerdì 12 luglio 2019) Ildà il suo benestare all’Atalanta. Il club bergamasco, il cui stadio è in ristrutturazione, potrà giocare lediLeague a San Siro, al. Il club rossonero lo ha comunicato ufficialmente all’ad nerazzurro Luca Percassi con un comunicato, scrivendo: “crediamo che questa opportunità sia di beneficio non solo per l’Atalanta ma per tutto il calcio italiano”. Per arginare però le proteste degli ultrà rossoneri (della protesta di quelli dell’Inter abbiamo già scritto), che comunque non sembrano fermarsi, i tifosi bergamaschi non potranno accedere alla curva Sud. Nei giorni scorsi, scrive il Corriere della Sera, l’Atalanta aveva incassato le risposte favorevoli da parte del Comune (proprietario dell’impianto) e dell’Inter (l’altra squadra che usufruisce dello stadio). Ilha voluto pensarci su ancora, proprio per le proteste ...

