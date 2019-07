ilpost

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il, ex consigliere del(CSM, l’organo di autogoverno) ed ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), èdal CSM a causa dell’indagine per corruzione in corso contro di lui. La

ilpost : Il magistrato Luca Palamara è stato sospeso dal Consiglio Superiore della Magistratura a causa dell’indagine per co… - nuovalepanto : @Il_Vitruviano @Arge27Marco @BLIND_DATA24 @ItalianPolitics @mar__bru @valy_s @Luca_Mussati @GermanoDottori @CCKKI… - giulio_angelis : @TattySalvoni @luca_ogliari @matteosalvinimi Hai ragione, tutti dovremmo saperne di più, ma penso che non ci dirà n… -