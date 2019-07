Il Giappone torna ad atterrare sull’asteroide Ryugu | con Hayabusa 2

Coppa America 2019 - Cile-Giappone 4-0 : doppietta di Vargas - Sanchez ritorna al gol. Infortunio per Vidal : Esordio perfetto per il Cile nella Coppa America 2019, i Campioni in carica hanno sconfitto il Giappone con un rotondo 4-0 e si sono portati in testa al gruppo C insieme all’Uruguay che ieri aveva travolto l’Ecuador con lo stesso risultato. Tutto davvero molto facile per La Roja che ha surclassato la compagine asiatica invitata alla rassegna continentale sudAmericana: molti davano i detentori del trofeo in calo e invece hanno offerto ...

Calcio - Mondiali Femminili 2019 : torna in campo l’Italia. Ci sono anche Giappone-Scozia e Inghilterra-Argentina : Entra sempre più nel vivo il Mondiale di Calcio femminile 2019, che in questo venerdì vive una giornata piena con tre partite in programma: Giappone-Scozia, Italia-Giamaica e Inghilterra-Argentina. E’ ovvio che le attenzioni nostrane saranno rivolte all’impegno delle azzurre, che in caso di successo avrebbero ottime possibilità di strappare il pass per la fase ad eliminazione diretta, ma non sono da sottovalutare le partite della ...