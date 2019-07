Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019)ormai da una. Il giovane idraulico residente con ladi Bollate (Comune alle porte di Milano), è uscito di casa nel tardo pomeriggio di giovedì scorso dicendo ai familiari: "Vado a Novate, ma torno per cena". Da allora, però, nessuno lo hai più visto o ha più avuto sue notizie: il telefono è sempre spento e l'auto con la quale è uscito non si trova. I genitori e le due sorelle, disperati, hanno lanciato un nuovo appello: "a ritrovarlo". 'A casa non si vive più' "Non riusciamo a capire, non riusciamo a farcene una ragione, continuiamo a sperare e a cercarlo, ma non sappiamo più cosa pensare e fare". A parlare è Marco, il papà di, il ventiduenne milanese che dal 4 luglio scorso sembra svanito nel nulla. L'uomo, ex dirigente di un'azienda meccanica in pensione da poco, è visibilmente provato e, come la moglie e ...

Noemithestar : Il giallo di Baranzate, Stefano Marinoni manca da una settimana, la famiglia: 'Aiutateci' -