Il Csm sospende il procuratore Luca Palamara

Caos procure - Csm sospende pm Palamara : 11.10 Il Csm ha sospeso dalle funzioni e dallo stipendio il pm Luca Palamara, indagato per corruzione dalla procura di Perugia. Lo ha deciso la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, accogliendo la richiesta del procuratore generale della Cassazione Fuzio. Anche quest'ultimo è stato coinvolto nella bufera sulle procure perché avrebbe riferito proprio a Palamara dell'indagine a suo carico.

Csm - il procuratore generale della Cassazione : «Sospendere Palamara» : La sezione disciplinare del CSM si pronuncerà sulla richiesta il 2 luglio prossimo. Il provvedimento è stato chiesto il 12 giugno scorso ed è di natura cautelare cioè destinato a intervenire prima che si celebri il processo disciplinare

Il caso Csm scuote il Pd - Lotti si autosospende. Renziani in agitazione : Il caso Csm scuote il Pd, Luca Lotti si autosospende, polemicamente, dopo che l'ex capogruppo al Senato Luigi Zanda lo aveva invitato a "riflettere se restare nel Pd". E i Renziani ora sono in fibrillazione. Lotti aveva incontrato giorni fa Nicola Zingaretti, un colloquio non proprio risolutivo se si pensa che il leader Pd aveva poi smentito di avere offerto "solidarietà" all'ex ministro. Molti, però, nel partito chiedevano al segretario una ...

Corruzione - Palamara si autosospende dall'Anm Il Csm chiede le carte a Perugia | Spina si dimette : Il pm romano, indagato a Perugia, si difende: "Il mio intendimento è quello di recuperare la dignità e l'onore". Intanto il Consiglio superiore della magistratura convoca un plenum straordinario per martedì 4 giugno

Bufera procure : Spina si dimette dal Csm - Palamara si autosospende dall’Anm : Si e' dimesso dal Csm il consigliere Luigi Spina, capogruppo di Unicost a Palazzo dei Marescialli, indagato dalla Procura di Perugia per rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento personale nell'ambito dell'inchiesta sull'ex presidente dell'Anm Luca Pamalara, accusato di corruzione. Ieri Spina si era autosospeso dai suoi incarichi di consigliere nell'organo di autogoverno dei giudici. Intanto, Palamara si auto sospende ...

