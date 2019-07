I giovani morti viventi immolati sull' altare della Russia sovietica

ilgiornale

(Di venerdì 12 luglio 2019) Stenio Solinas L'odissea di milioni di orfaniRivoluzione d'Ottobre. Passati dagli istituti ai gulag Venditori di papirosy si intitolava la poesia di Esenin dedicata ai besprizornye, i ragazzi di strada, i ragazzi randagi nellaalle prese con la Rivoluzione. Era il 1923 e romanticamente il grande, sfortunato poeta russo poteva ancora illudersi che i suoi «disperati ragazzacci» «pellegrini su luride strade,/ nel piacere di giochi malvagi» fossero «tutti ladri in allegria»... Toccherà a Majakovskij, nemmeno tre anni dopo, prendere atto che la poesia non poteva sconfiggere la realtà, il «sozzume di besprizornye:/ riserva senza fine di teppisti» «e il filo del coltello/ è rosso di sangue». «Mettete lo slogan: Lotta alla piaga dei besprizornye» diceva l'ultimo verso che riprendeva il titolo di quella che, a sua volta, Majakovskij si illudeva potesse essere ...

