I furti di farmaci antitumorali negli ospedali sono diventati un' emergenza

(Di venerdì 12 luglio 2019) In Italia è allarmedi. L'ultimo è avvenuto lunedì 8 luglio all'ospedale di Rho, dove i ladri siintrodotti nella cella frigorifera e hanno rubatooncologici dal valore commerciale di 400 mila euro. Una decina di giorni prima, il 26 giugno, era stata laa dell'Ospedale Maggiore di Trieste a essere presa di mira. I ladri hanno portato a casa un bottino da 300 mila euro. Il 13 giugno era toccato al reparto di oncologia dell'Ospedale San Carlo di Milano. Mentre nel solo mese di maggio siregistrati quattrodioncologici per un valore di 450 mila euro. In tutti i casi le scortestate subito rifornite senza alcuna conseguenza per i pazienti, ma “il problema deideioncologici ha assunto proporzioni allarmanti con danni considerevoli al Ssn e pertanto all'Erario”, ha affermato in una comunicazione inviata ...

