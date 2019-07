I dottori di Chicago Med 3 tra incidenti e cleptomania | anticipazioni 12 e 19 luglio

optimaitalia

(Di venerdì 12 luglio 2019) Nuovo appuntamento conMed 3 che torna in onda questa sera su Italia1 dopo l'ottimo debutto della scorsa settimana. A tenere compagnia al pubblico della rete giovane Mediaset ci penseranno ben tre episodi del medical drama firmato da Dick Wolf ovvero il quarto, il quinto e il sesto dal titolo, rispettivamente, "Buoni o cattivi", "Non ti muovere" e "Legami stretti".A partire dalle 21.20 circa, prenderanno il via le disavventure dei nostria cominciare da Robin che torna a lavorare in ospedale pur temendo di essere ancora malata. Connor e Ava conducono insieme un intervento molto difficile mentre il Dottor Charles è alle prese con un paziente che gli ricorda un caso precedente. Le cose cambiano per tutti quando la signora Goodwin si metterà contro il consiglio di amministrazione.Nel secondo episodio diMed 3, in ospedale arriva una ragazzina appena tornata ...