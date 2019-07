Hockey pista | Mondiali 2019 | l’Italia regola 8-5 la Colombia Domani si giocherà il 5°

oasport

(Di sabato 13 luglio 2019) La prova offerta ieri contro il Portogallo non è stata un fuoco di paglia. Aidi, in corso di svolgimento a Barcellona, l’Italia di Massimo Mariotti batte 8-5 lanella semifinale valida per il round placement fra il 5° e l’8° posto conquistandosi così il diritto di sfidare l’Angola – uscita vincente 7-4 nel confronto col Cile – per la quinta piazza in questo torneo iridato. Gli azzurri dominano per lunghi tratti la contesa coi “Cafeteros” resistendo poi al ritorno dei sudamericani nel finale: pronti via è ed è subito 5-0. Vanno a segno, nell’ordine, Ambriosio, Cocco, Illuzzi, ancora Ambrosio e poi Malagoli prima che Martinez interrompa l’emorragiana con la rete del 5-1, a cui però fanno seguito i gol di Verona e Ramirez per il 6-2 del primo tempo. Il duello è segnato. Nella ripresa ...

zazoomnews : Hockey pista Mondiali Femminili 2019: un’Italia stoica cede 4-2 alla Spagna ai supplementari. Ora la finale per il… - zazoomblog : Hockey pista Mondiali Femminili 2019: un’Italia stoica cede 4-2 alla Spagna ai supplementari. Ora la finale per il… - zazoomnews : LIVE Italia-Portogallo hockey pista 5-5 Mondiali 2019 in DIRETTA: inizia il secondo supplementare Alves pareggia nu… -