Grandi sponsor per Atlantia in Alitalia | ma non presenterà l' offerta entro il 15

huffingtonpost

(Di venerdì 12 luglio 2019) La lista di chi fa il tifo perché siano i Benetton, tramite, a salvareè lunga. E quando l’oggetto in questione è un asset importante dell’industria, ma anche del sistema Paese e dell’immaginario collettivo, come è appunto l’ex compagnia di bandiera, glihanno un gran peso. Il fronte è variegato. Comprende ampi pezzi di governo e i soggetti chiamati a partecipare all’operazione. Tra i primi c’è Matteo Salvini e la Lega, il titolare del Tesoro Giovanni Tria, che ha definito“un partner forte” auspicandone l’ingresso, il premier Giuseppe Conte e anche un’ala del Movimento 5 stelle. Fs e Delta non hanno dubbi. Le porte sono spalancate, mavuole tempo, almeno qualche settimana. Chi invece vuole chiudere subito i giochi, provando anche ad attutire ...

HuffPostItalia : Grandi sponsor per Atlantia in Alitalia, ma domenica l'offerta non ci sarà - ItalyWomenSport : Cosa si può fare per attirare i grandi sponsor? rispondono Paladin, Longo Borghini, Valsecchi, Muccioli, Guderzo e… - UniCredit_IT : #UniCredit è sponsor di #MusArt Festival 2019, in programma a #Firenze dal 13 al 24 luglio. Non perdere questo appu… -