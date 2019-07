Gli occhiali di Apple per la realtà aumentata vedranno mai luce?

Gli occhiali che tutti desiderano adesso integrano anche Google Tasks : Nelle scorse ore, con un messaggio su Twitter North ha annunciato che gli speciali occhiali Focals possono contare sull'integrazione con Google Tasks L'articolo Gli occhiali che tutti desiderano adesso integrano anche Google Tasks proviene da TuttoAndroid.

Autofocal : Gli occhiali con messa a focale variabile - alternativi alle lenti progressive : Gli “over 45” che devono fare i conti con la presbiopia sono tantissimi: ad alcuni basta acquistare occhiali da lettura per vedere meglio da vicino, chi portava già lenti correttive per altri problemi alla vista, deve passare alle lenti progressive. Intel, Nvidia e altri hanno co-finanziato un progetto dell’Università di Stanford che ha portato alla realizzazione di un paio di occhiali chiamati “Autofocal”. La loro ...

Come scegliere Gli occhiali da vista : Piccoli e pratici consigli : Gli occhiali da vista oltre al compito di far vedere meglio, sono degli accessori utili per arricchire il look di

Gli occhiali da sole che ti fanno sentire la musica senza cuffie : Come devono essere gli occhiali da sole perfetti per l'estate? Deve ripararci dai raggi del sole, consentirci di ascoltare della bella musica e, soprattutto, essere cool per farci fare bella figura in spiaggia. Bose è riuscita a prendere queste caratteristiche e a metterle insieme nei nuovi Bose Frames: un paio di occhiali da sole super-tecnologici che uniscono la protezione e lo stile di un occhiale da sole premium, la funzionalità e le ...

Finals NBA – Ma perchè i giocatori indossano Gli occhiali da sci durante i festeggiamenti? : Grande festa per i Toronto Raptors negli spogliatoi! Ma perchè i giocatori NBA indossano maschere da sci durante i festeggiamenti? I Toronto Raptors sono i nuovi campioni d’America: la squadra canadese ha conquistato il suo primo titolo NBA nella notte italiana, trionfando col punteggio di 110-114 sui Golden State Warriors in Gara-6. Un traguardo fantastico per Kawhi Leonard e compagni, che nello spogliatoio si sono dati alla pazza ...

Arrivano Gli occhiali per aiutare le persone basse a vedere i concerti : Quando si assiste ad un concerto uno dei problemi che si può avere è quello di avere davanti a sé una persona molto alta che ci copre, non poco, la visuale del palco e degli artisti: per le persone basse questa ormai è diventata quasi una maledizione. E magari, pur avendo speso una grossa somma per assicurarsi il biglietto in una zona come il Pit, vicino al palco, arriva puntualmente lo spilungone di due metri che ci si piazza proprio ...

I dati di Google Fit e Presentazioni a portata di mano? Ecco Gli occhiali smart Focals : Gli occhiali da vista intelligenti Focals di North lanciati per la prima volta lo scorso ottobre ora possono essere sincronizzati con Google Fit e Presentazioni Google grazie ai recenti aggiornamenti software annunciati dalla società. Gli utenti Android potranno inoltre monitorare tramite gli occhiali quanto tempo hanno dedicato a questo dispositivo ogni giorno e quindi prendere atto della quantità di tempo che hanno risparmiato e ottenere un ...