Gli auricolari Powerbeats Pro Totally Wireless sono ora disponibili all’acquisto in Italia

Libratone lancia Gli auricolari wireless Track Air e Track Air+ a partire da 139 euro : Libratone ha lanciato due nuovi modelli di auricolari, Track Air e Track Air + e sono probabilmente questi ultimi quelli più interessanti. Ecco perchè L'articolo Libratone lancia gli auricolari wireless Track Air e Track Air+ a partire da 139 euro proviene da TuttoAndroid.

Sony presenta Gli auricolari true wireless WF-1000XM3 con cancellazione attiva del rumore : Sony afferma che la cancellazione del rumore è la più avanzata di sempre grazie al processore HD QN1e e ai due microfoni sulla superficie delle cuffie L'articolo Sony presenta gli auricolari true wireless WF-1000XM3 con cancellazione attiva del rumore proviene da TuttoAndroid.

Huawei FreeBuds Lite - Gli auricolari true wireless che inseguono gli AirPods : Chi è alla ricerca di un paio di auricolari true wireless senza spendere cifre da capogiro può dare un’occhiata ai nuovi FreeBuds Lite di Huawei, un modello che ha un prezzo di listino di 129 euro, ma si trovano già online a quotazioni comprese fra 60 e 70 euro. Offrono un’esperienza utente convincente e una serie di comode funzionalità, a fronte però di un’integrazione software non paragonabile a quella del prodotto di riferimento del ...

Secondo IDC il futuro sarà deGli orologi e auricolari smart - che punteranno su salute e traduzioni istantanee : Il mercato degli indossabili passerà dalle 222,9 milioni di unità smerciate in tutto il 2019 alle 302,3 milioni di unità nel 2023 L'articolo Secondo IDC il futuro sarà degli orologi e auricolari smart, che punteranno su salute e traduzioni istantanee proviene da TuttoAndroid.

Orribile incidente in India : donna decapitata dall’ascensore a causa deGli auricolari : Orrore in India. Una donna è morta decapitata in ascensore in un incidente che ha dell’assurdo. Sushila Vishwakarma, Indiana di 48 anni, è morta mentre era nell’ascensore di una fabbrica che produce plastica nella città di Vadodara, nello stato occidentale del Gujarat. La polizia crede che l’Orribile incidente possa essere stato causato dagli auricolari che Sushila stava indossando che si sono incastrati nella porta dell’ascensore a griglia ...

Auricolari Bluetooth : i miGliori da comprare : Ormai c’è poco da dire: gli Auricolari Bluetooth sono il futuro dell’ascolto di musica in mobilità, e questo perché un apparecchio cablato è molto più scomodo da portare con sé rispetto a uno senza cavi. leggi di più...