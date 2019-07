Gianni Sperti | l’hanno notato tutti La sua assenza preoccupa i fan | “Ha litigato con

Paola Barale : “Gianni Sperti avrebbe voluto dei figli. Io non ne ho mai sentito la necessità” : Paola Barale tocca velocemente un argomento sul quale, in genere, preferisce non soffermarsi: il matrimonio con Gianni Sperti, suo ex compagno. “Non ho mai sentito l’esigenza di avere dei figli. Gianni Sperti li avrebbe voluti ma ero in un periodo di lavoro, ero su altre cose” racconta oggi. Non si è mai pentita di quella scelta.Continua a leggere

Uomini e Donne - Ida e Riccardo : Gianni Sperti fa una confessione : Gianni Sperti torna a parlare di Ida e Riccardo di Uomini e Donne: la rivelazione Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno avuto un rapporto complicato dopo aver partecipato a Temptation Island. E difatti i fidanzatini, dopo un paio di mesi da questa loro esperienza, hanno deciso di porre fine alla loro storia. Tuttavia nelle ultime puntate di Uomini e Donne c’è stato un colpo di scena. Quale? Riccardo ha cercato di riallacciare i rapporti ...

Amici Vip concorrenti - Marco Carta e Gianni Sperti nel cast? La verità e le news : Amici Vip, le prime anticipazioni sulla nuova edizione del talent show Le anticipazioni di Amici Vip ci terranno compagnia per tutta l’estate, visto che il suo arrivo su Canale 5 è previsto per settembre. Si parla tanto della conduttrice ma anche dei possibili concorrenti. Per quanto riguarda la conduzione, le ultime anticipazioni vorrebbero Michelle Hunziker […] L'articolo Amici Vip concorrenti, Marco Carta e Gianni Sperti nel cast? ...

Amici Vip concorrenti : Gianni Sperti e Marco Carta in lizza : Marco Carta, Gianni Sperti e Paolo Conticini concorrenti di Amici Vip? Amici Vip andrà in onda a settembre su Canale5 con la conduzione – pare – di Michelle Hunziker. Secondo Spy, tra i probabili concorrenti della prima edizione del programma prodotto da Maria De Filippi dovrebbero esserci: Marco Carta per il canto, Gianni Sperti per il ballo e Paolo Conticini per la recitazione. Tre nomi fortissimi, dunque, per Amici Vip, che è ...

Amici Vip - prime indiscrezioni sui concorrenti : favoriti Marco Carta e Gianni Sperti : Tra le novità della prossima stagione televisiva di Canale 5 vi è sicuramente il debutto di Amici Vip, il talent show che per la prima volta vedrà come protagonisti personaggi ben noti al grande pubblico, pronti a mettersi in gioco in questa nuova avventura televisiva. Il talent è stato confermato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset di qualche giorno fa e oggi, sulle pagine del settimanale 'Spy', sono arrivate le prime indiscrezioni ...

Gianni Sperti : Ecco Cosa Pensa Veramente di Gemma Galgani! : Gianni Sperti apre le porte del backstage di Uomini e Donne e racconta retroscena inediti. Parla di Sara Affi Fella, di Gian Battista Ronza e di Gemma Galgani! Tramite le pagine di Panorama, Gianni Sperti, ha recentemente rilasciato un’importante intervista al giornalista Francesco Canino. Dopo aver commentato le recenti indiscrezioni sul suo orientamento sessuale, che hanno riempito i rotocalchi nelle ultime settimane, il ballerino e ...

Gianni Sperti gay? ‘Gli outing forzati non mi sono mai piaciuti’ : Tra le parole più cercate su Google in relazione a Gianni Sperti c’è ‘gay’. Nel corso degli anni, infatti, più volte è stata insinuata una presunta omosessualità dell’opinionista di Uomini e donne, in passato sposato con Paola Barale, ma in una lunga intervista concessa a Panorama l’ex ballerino precisa: “Per me non è un’offesa o una diminutio. Al massimo un complimento. Anche se lo fossi non è un ...

Gianni Sperti : la Verità su GF Vip 4 - Orientamento Sessuale e Futuro in TV! : Gianni Sperti, uno dei volti più amati di Canale 5, si racconta: dalle voci sulla presunta omosessualità al ruolo di opinionista a Uomini e Donne. Anche se il suo sogno è un altro. Il vero sogno di Gianni Sperti? Non è quello di partecipare ad un reality, anche se glielo hanno chiesto, ma piuttosto di condurre un programma di viaggi. Il ballerino pugliese, storico opinionista di Uomini e Donne, è grato a Maria De Filippi per le opportunità che ...

Gianni Sperti vengo corteggiato sia dagli uomini che dalle donne : L’opinionista – ballerino Gianni Sperti ai microfoni di “Panorama” racconta della sua carriera e sulla sua vita personale e ha confidato che nonostante i diciassette anni nel cast del programma, “ogni registrazione è diversa e tutte le settimane i protagonisti dei troni riescono ad alzare l’asticella”, spesso anche troppo, come accaduto nel caso di Sara Affi Fella. Gianni Sperti ha commentato la vicenda e i rumor ...

Gianni Sperti devo dire grazie a Maria De Filippi : Gianni Sperti è uno dei volti più amati della televisione del pomeriggio italiano ed è stato raggiunto dai microfoni di “Panorama” per parlare della sua carriera e sulla sua vita personale. Sperti ha confidato che nonostante i diciassette anni nel cast del programma, “ogni registrazione è diversa e tutte le settimane i protagonisti dei troni riescono ad alzare l’asticella”, spesso anche troppo, come accaduto nel caso di Sara ...

Gianni Sperti si racconta - ma non parla soltanto di lui - ecco cosa dice di Gemma : Gianni Sperti opinionista di Uomini e Donne si racconta, parla di sè ma anche di Gemma Che Gemma Galgani e Tina Cipollari non si sopportino è cosa ben nota. Le due non riescono a trovare un punto d’accordo e per molti Gemma sta recitando una parte che le dà in cambio popolarità e successo. Intervistato da Francesco … Continue reading Gianni Sperti si racconta, ma non parla soltanto di lui, ecco cosa dice di Gemma at BlogItalia.News.

Gianni Sperti sulla presunta omosessualità : 'Gli outing forzati non mi sono mai piaciuti' : Recentemente Gianni Sperti è stato protagonista di un'intervista al giornale 'Panorama' dove ha avuto modo di ripercorrere i momenti principali della sua carriera lavorativa e ha posto l'accento sul rapporto con Maria De Filippi. Si tratta di uno dei volti indiscussi della trasmissione 'Uomini e donne' e non è un caso che da diciassette anni fa parte del cast del dating show della De Filippi. Nel corso delle stagioni televisive, Sperti si è ...

Gianni Sperti : “Io gay? Anche se lo fossi non farebbe notizia. Mi corteggiano uomini e donne” : Gianni Sperti si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a 'Panorama'. Il ballerino e opinionista di 'uomini e Donne' ha parlato del suo rapporto con Maria De Filippi e Tina Cipollari, del caso di Sara Affi Fella e della decisione di non parlare della sua vita privata. Inoltre, ha replicato alle voci sulla sua presunta omosessualità.Continua a leggere

Gianni Sperti : Io gay? Anche se lo fossi non sarebbe una notizia : L'opinionista in un'intervista a Panorama ha parlato della sua carriera, del suo ruolo a Uomini e Donne, dei suoi progetti futuri e non solo. La vita privata di Gianni Sperti è ancora un argomento interessante. Gianni Sperti ha quasi raggiunto i 25 anni di carriera, iniziata come ballerino e proseguita come opinionista nel programma televisivo Uomini e Donne. Dopo il fallimento del suo matrimonio con Paola Barale, ha cercato ...