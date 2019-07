Genova | delibera “anti-kebab” blocca apertura di un negozio della tedesca ‘Dm’ Imbarazzo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) Lo scopo era combattere negozietti etnici, phone center e altre attività ritenute poco decorose. Ma, per un eccesso di zelo, ladel comune dirischia di ostacolare anche un importante gruppo tedescogrande distribuzione, intenzionato ad aprire tre nuovi punti vendita nel capoluogo ligure. E di far scoppiare un caso interno alla giunta del sindaco Marco Bucci. La storia ha del paradossale e porta indietro a giugno dello scorso anno, quando – su proposta dell’assessore al Commercio Paola Bordilli – la giunta approvava un’intesa tra Regione, Comune e Camera di Commercio volta a bandire dal centro storico gli esercizi commerciali che “contribuiscono al degrado del territorio”. Un provvedimento pressoché unico in Italia, con il divieto che copre non solo le strade su cui si affaccia il patrimonio Unesco dei palazzi dei Rolli ma tutta l’areacittà ...

