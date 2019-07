Gazzetta | Al via le nuove regole Fifa contro le manifestazioni discriminatorie

ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2019) Partite sospese con sconfitta automatica a tavolino. Squalifica minima di 10 giornate. Alcune udienze disciplinari aperte al pubblico. Possibilità per le vittime di rendere testimonianza anche scritta. Questa, come scrive ladello Sport, una parte delle sanzioni previste dalla(e che potrà essere applicata anche al Mondiale oltre che nelle qualificazioni)i cori razzisti e le, perché “i razzisti restano tra noi, nella vita civile come nel calcio”. La Federazione dopo 15 anni prova a semplificare leead inasprirle per combattere in maniera più efficace la piaga del razzismo negli stadi e liberare lo sport dall’ombra di ogni tipo di discriminazione. «Tranne che in circostanze eccezionali, se una partita viene fermata dall’arbitro per comportamenti razzisti e/o discriminatori verrà dichiarata persa a ...

