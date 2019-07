Futuro Palermo | il sindaco Orlando presenta l’avviso di manifestazione di interesse

Palermo - Futuro incerto. Oltre a Ferrero spunta Mirri - che lancia bordate : “Questa vicenda è uno scandalo” : Molta incertezza, in questo momento, intorno al futuro del Palermo. Confusione, dubbi, versioni contrastanti. Nel frattempo si pensa già alla possibilità di ripartire dalla Serie D. Ferrero si è proposto come neo presidente, ma a confermare il proprio interesse è anche stato Dario Mirri, imprenditore palermitano che ha già fatto tanto per la società acquistando quattro anni di concessione pubblicitaria per un investimento di quasi tre ...

Futuro Palermo - il sindaco : “mi ha chiamato Ferrero…” : “Ho sentito Mirri e ricevuto una telefonata di Massimo Ferrero ai quali ho detto che ancora devo svolgere tutte le dovute attivita'”. Sono le dichiarazioni del sindaco di Palermo Leoluca Orlando nel corso della conferenza stampa sul Futuro del club rosanero. “Vorrei che finisse il tempo delle streghe e dei finti investitori, voglio volare basso. Ai dipendenti dico che quando andremo a fare il bando inseriremo un punto che ...

Industria : connessione e Futuro - a Palermo numeri da record per 'Connext Sicilia' (2) : (AdnKronos) - "La vera essenza di ConfIndustria è questa: aziende importanti, aziende serie, che possono esporre i loro prodotti, che possono internazionalizzare e che internazionalizziamo grazie alla nostra rete di Enterprise Europe Network - ha sottolineato il vicepresidente di SicIndustria Albane

Industria : connessione e Futuro - a Palermo numeri da record per 'Connext Sicilia' : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - Trecento imprenditori, 450 imprese, 600 b2b, 1300 visitatori, dodici workshop e più di 20 grandi aziende nazionali aderenti al sistema ConfIndustria servizi. Sono numeri da record quelli di 'Connext Sicilia', l'evento di partenariato Industriale organizzato oggi, all'A

Palermo - il DG Lucchesi a tutto campo : iscrizione - Futuro e calciomercato : Dopo le rassicuranti parole del sindaco, sono arrivate anche quelle del direttore generale del Palermo, Fabrizio Lucchesi, che si è così espresso dopo l’uscita da Sicindustria in seguito all’assemblea dei soci rosanero. “E’ andata bene, si è conclusa l’assemblea con l’acquisizione di tutta la parte contabile e gli adempimenti obbligatori. Nella giornata di lunedì procederemo all’iscrizione e tra ...

Il Palermo prepara il Futuro : calciomercato ed ambizioni - le parole di Lucchesi e Tuttolomondo : “Kragl e Djodjevic sono due buoni giocatori, ma parlare di nomi in questo momento significa prendere in giro la gente. Vogliamo dire sempre la verita’. Ci stiamo preparando a fare mercato e abbiamo le idee chiare”. Sono le dichiarazioni del direttore generale e uomo mercato del Palermo Fabrizio Lucchesi sulle mosse del club rosanero per il campionato di Serie B. “Stiamo facendo come quando si gioca a carte – ...

Sentenza Palermo - le indiscrezioni di CalcioWeb sulla decisione della Corte Federale : si aprono scenari clamorosi per il Futuro : Sentenza Palermo – E’ una giornata fondamentale per i tifosi del Palermo ma in generale per tutto il campionato di Serie B, è prevista in serata infatti la decisione della Corte Federale sul ricorso presentato dal club rosonero dopo la retrocessione nel campionato di Serie C. Perchè il Palermo è stato retrocesso? Il club rosanero era stato deferito per una serie di irregolarità, il Palermo avrebbe taroccato i bilanci dal 2014 ...

Mafia : 'Il Futuro della memoria' - a Palermo il ricordo di Giovanni Falcone (2) : (AdnKronos) - A dar forza alla memoria anche la partecipazione di Emanuele Schifani, figlio di Vito (agente di scorta del Giudice Giovanni Falcone, caduto nella strage di Capaci), oggi tenente della Guardia di Finanza. Ed ancora, gli agenti sopravvissuti agli attentanti ai danni dei giudici Chinnici