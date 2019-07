ilsussidiario

(Di venerdì 12 luglio 2019): dalla, di ieri ed, al cinema di Totò e l'amicizia con Sophia Loren, ecco le sue ultime dichiarazioni.

cr_colombo : RT @Miti_Vigliero: Franca Valeri/ “La politica di oggi? ‘fascistelli’ che non fanno paura a nessuno - Vinili61 : RT @Miti_Vigliero: Franca Valeri/ “La politica di oggi? ‘fascistelli’ che non fanno paura a nessuno - Miti_Vigliero : Franca Valeri/ “La politica di oggi? ‘fascistelli’ che non fanno paura a nessuno -