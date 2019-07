Formula 1 – Vettel analizza la situazione dopo le FP2 | “Mercedes macchina da battere

Formula 1 - la Ferrari si gioca il tutto per tutto a Silverstone : nuovi aggiornamenti sulle SF90 di Vettel e Leclerc : Gli ingegneri di Maranello hanno portato a Silverstone alcune novità che potrebbero permettere a Vettel e Leclerc di lottare per la vittoria La Ferrari non sta con le mani in mano e, in vista del Gran Premio di Silverstone in programma domenica, ha portato in Inghilterra alcuni aggiornamenti. photo4/Lapresse Le due monoposto di Vettel e Leclerc presenteranno delle novità corpose rispetto alle gare in Francia e Austria, partendo da alcuni ...

Formula 1 – Vettel sincero a Silverstone - il tedesco senza peli sulla lingua : “Austria? Non siamo bambini…” : Sebastian Vettel senza peli sulla lingua: le parole del tedesco della Ferrari a Silverstone alla vigilia del Gp di Gran Bretagna E’ iniziato il weekend di gara del Gp di Gran Bretagna. Lasciato alle spalle quanto accaduto in Austria, la Ferrari è pronta a lavorare sodo per disputare una buona gara a Silverstone. Ai piloti ferraristi, però, sono state poste diverse domande su quanto accaduto al Red Bull Rin. Vettel, in particolar ...

Formula 1 – Vettel in fiducia a Silverstone : “stagione di alti e bassi. Domani capiremo come andrà la gara” : Sebastian Vettel si approccia alla gara di Silverstone in fiducia: il pilota Ferrari pronto a scendere in pista per prendere confidenza con la monoposto e il tracciato in vista della gara Dopo il quarto posto rimediato nel Gp d’Austria, Sebastian Vettel guarda alla gara di Silverstone con fiducia. Il pilota Ferrari, in una delle piste più belle e blasonate del calendario di Formula 1, è pronto a lottare per le posizioni di vertice, ...

Formula 1 - Hamilton si mette a nudo : “odio i test e ho deficit di attenzione. Vettel? In Canada ho pensato…” : Il pilota della Mercedes si è raccontato in una lunga intervista, svelando alcuni suoi segreti mai messi in pubblico finora Cinque mondiali già vinti, un altro nel mirino per avvicinarsi sempre più al mito di Michael Schumacher. Lewis Hamilton non smette mai di crescere e di migliorare, è questo il segreto della sua forza abbinato ad un talento fuori dal comune. Photo4/LaPresse In una Formula 1 diversa rispetto al passato, l’inglese ...

Formula 1 - Vettel affascinato dal Gp di Silverstone : “qui respiri la storia del motorsport e della Ferrari” : Il pilota tedesco ha parlato in vista del Gp di Silverstone, decimo appuntamento in calendario arrivato alla sua settantesima edizione Il week-end di riposo è alle spalle, la Formula 1 torna in pista per la settantesima edizione del Gp di Silverstone, unico appuntamento mai uscito dal calendario insieme a quello di Monza. photo4/Lapresse L’anno scorso sul tracciato inglese si impose la Ferrari con Sebastian Vettel, un risultato che ...

Formula 1 - Ricciardo in Ferrari al posto di Vettel? L’australiano allo scoperto : “vi dico la verità” : Il pilota della Renault continua ad essere accostato alla Ferrari nel caso in cui Vettel dovesse dire addio al Cavallino Continuano ad inseguirsi le voci di un possibile addio di Sebastian Vettel alla Ferrari al termine di questa stagione, nonostante il suo contratto termini alla fine del 2020. photo4/Lapresse Si susseguono le indiscrezioni che vorrebbero addirittura un ritiro dall’attività agonistica per il tedesco, ormai rassegnato ...

F1 - Sebastian Vettel : “La complessità del regolamento sta rovinando la Formula Uno” : Sebastian Vettel, com’è ben noto, è un personaggio che non ama in maniera particolare parlare. Quando lo fa, tuttavia, lo fa sempre con molta decisione e con le idee chiare. Nell’ultima intervista rilasciata al sito Servus.com, il pilota della Ferrari ha voluto puntare l’indice ancora una volta sul caso più scottante delle ultime settimane: il regolamento della massima categoria del motorsport. Secondo il tedesco, dopo le ...

Formula 1 - Vettel lancia l’allarme : “di questo passo la figura del pilota potrebbe addirittura sparire” : La piega che sta prendendo la Formula 1 non piace affatto al pilota tedesco, che ha lanciato un clamoroso allarme per il futuro La Formula 1 così com’è non piace a Sebastian Vettel, che non perde occasione per esprimere il proprio punto di vista sul percorso (negativo) intrapreso dal circus. photo4/Lapresse Intervenuto ai microfoni di Servus TV, il tedesco ha sottolineato come la tecnologia ormai sia più importante del pilota che, ...

Formula 1 - a tutto Leclerc : “non do peso a cosa pensano di me. Il ritiro di Vettel? Ecco cosa vi posso dire” : Il pilota della Ferrari ha tracciato un bilancio della sua prima stagione in rosso, soffermandosi anche sul futuro di Sebastian Vettel La prima stagione in Ferrari per Charles Leclerc è al momento abbastanza positiva, il pilota monegasco avrebbe già due vittorie a questo punto del campionato se non avesse avuto il problema tecnico in Bahrain e Verstappen non lo avesse spinto fuori pista in Austria. Lapresse Nonostante tutto però, il driver ...

Formula 1 – Ferrari - una famiglia speciale : tutti uniti per Vettel - il messaggio d’auguri per Seb è unico [VIDEO] : Buon compleanno Seb! Da Maranello un video speciale d’auguri per Vettel Sebastian Vettel compie oggi 32 anni: il tedesco della Ferrari probabilmente trascorrerà questo giorno speciale in compagnia della sua famiglia, con la moglie Hannah, sposata in gran segreto dopo il weekend di gara del Canada, e le sue figlie. Intanto, da Maranello, non poteva mancare un regalo speciale per Seb: sui profili social del Team del Cavallino è stato ...

Formula 1 - Ricciardo si prende gioco di Vettel in Austria : lo scherzo dell’australiano è esilarante [VIDEO] : Durante le interviste post gara, l’australiano stuzzica Vettel comparendogli alle spalle senza che il tedesco però se ne accorga Il dodicesimo posto ottenuto in Austria non ha tolto il sorriso a Daniel Ricciardo, protagonista di un siparietto davvero divertente nel post gara a Spielberg. Durante le interviste del parco chiuso, l’australiano trova il tempo per prendersi gioco di Vettel, comparendogli alle spalle e soffiandogli ...

Formula 1 – Leclerc come Vettel in Austria : Charles non ci sta - il gesto di protesta sul podio [VIDEO] : Leclerc non ci sta: il gesto di protesta sul podio del Red Bull Ring dopo la vittoria di Max Verstappen Domenica caotica ieri al Red Bull Ring: Max Verstappen si è aggiudicato il Gp d’Austria, ma solo diverse ore dopo la fine della gara ha avuto la conferma del suo successo. L’olandese della Red Bull ha festeggiato normalmente sul podio, consapevole però di dover attendere la decisione dei commissari, incaricati di valutare la ...

Formula 1 – Vettel uomo di squadra - Seb tra solidarietà e ottimismo : le parole del tedesco dopo il Gp d’Austria : Sebastian Vettel fiducioso e ottimista dopo la gara al Red Bull Ring: le parole del tedesco della Ferrari sui miglioramenti del team e la vittoria mancata di Leclerc Una gara ricca di emozioni oggi pomeriggio al Red Bull Ring: Max Verstappen è il vincitore del Gp d’Austria, ma attende la decisione dei commissari sul suo sorpasso su Leclerc, a due giri dal termine della gara, per poter dormire sonni tranquilli. photo4/Lapresse Un ...