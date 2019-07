Formazione | energie rinnovabili | ENEA forma 100 giovani ricercatori in Egitto

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Sono 100 iegiziani provenienti da 31 università e centri di ricerca di tutto il Paese che hanno partecipato alla Summer Schoolinal Cairo, progetto direalizzato in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, il Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile (CIRPS) e l’Accademia egiziana per la ricerca scientifica. L’iniziativa – che ha visto una partecipazione paritaria tra uomini e donne – si inserisce nell’ambito del progetto MATS, l’impianto solare a concentrazione stato realizzato inlo scorso anno. “Si tratta del più grande progetto di ricerche in questo settore in un paese non membro Ue, in grado di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica di una comunità di circa mille persone”, ha sottolineato Alberto Giaconia dell’, tra gli organizzatori della scuola. Il progetto MATS (Multipurpose ...

