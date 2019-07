Ford-Volkswagen - Alleanza estesa anche ad auto elettriche e autonome : La Volkswagen e la Ford hanno definito i termini dell'accordo per ampliare la loro attuale Alleanza globale. Dopo mesi di trattative, è arrivata l'ufficializzazione di quanto finora emerso da numerose indiscrezioni della stampa internazionale: oltre ai veicoli commerciali leggeri e ai pick-up saranno inclusi nella collaborazione anche la guida autonoma, le auto elettriche e i servizi per la mobilità del futuro.VW investirà in Argo AI. La nuova ...

Volkswagen - L'11 luglio il possibile ampliamento dell'alleanza con la Ford : Per L'11 luglio è in programma una riunione del consiglio di sorveglianza del gruppo Volkswagen che dovrebbe discutere e approvare l'ampliamento a nuove aree di collaborazione dell'attuale accordo di partnership con la Ford. In particolare, secondo l'agenzia Bloomberg, l'alleanza sarà estesa alle tecnologie per la guida autonoma e ai veicoli elettrici. Trattative in corso da mesi. I due gruppi automobilistici hanno aperto circa un anno fa ...