Fondi Ue | 58 miliardi su 75 ancora da usare Speso solo il 20% delle risorse per

(Di venerdì 12 luglio 2019) La corsa contro il tempo fatta negli ultimi mesi del 2018 a qualcosa è servita. L’Italia, che a fine 2017 era riuscita a spendereil 9% dei 75diUe e cofinanziamenti nazionali cui ha diritto per il periodo 2014-2020, con uno sprint finale è arrivata ad utilizzare il 23%e a destinarne il 68%. Ma c’è poco da festeggiare, nonperché tra i 28Croazia, Slovacchia e Spagna hanno fatto peggio. Ma soprattutto perché la Penisola arranca nel mettere a frutto Fondo sociale europeo e Fondo europeo di sviluppo regionale. Ovvero i 17,4destinati ad aiutare i giovani Neet nella ricerca di un posto, a promuovere l’imprenditorialità, a ricollocare i disoccupati over 45 e finanziare l’aggiornamentolavoratrici che rientrano dalla maternità. E gli altri 33,5 che dovrebbero finanziare lo sviluppo sostenibile, la ...

