‘Fondi Russia a Lega’ | Salvini | ‘Ridicolo | ho la coscienza a posto’ Di Maio posta una

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) Matteotwitta “è tutto ridicolo, ho laa posto”. Luigi Disu Facebook la canzone di Vasco Rossi “I soliti”: “Buongiorno, oggi noi ci svegliamo così. Altro che petrolieri, strane fondazioni o finanziamenti. Noi siamo liberi!!! Orgoglioso del Movimento 5 stelle!”. I due vicepremier replicano a distanza sul caso dei presunti finanziamenti russi al Carroccio. Nelle scorse ore è uscita la notizia che la Procura di Milano da febbraio scorso indaga per corruzione internazionale e che tra gli indagati c’è proprio Gianluca Savoini, il leghista che in un audio pubblicato da Buzzfeed tratta con tre russi un maxifinanziamento per il Carroccio. Il tema rischia di spaccare i soci di governo: se i 5 stelle hanno cercato di evitare il più possibile lo scontro diretto, ieri hanno detto di essere pronti a votare per una commissione ...

lauraboldrini : La Lega ha sottratto 49 milioni di euro ai cittadini italiani e, in più - dice #BuzzFeed - un collaboratore di Salv… - ilpost : Un collaboratore di Salvini ha trattato con la Russia per ottenere fondi illegali per la Lega - ivanscalfarotto : BuzzFeed sostiene di essere in possesso dell’audio di una riunione a Mosca in cui Gianluca Savoini della… -