Fondi russi alla Lega | Renzi attacca | “Se Savoini chiese soldi a una potenza straniera è

Fondi russi Lega - Bruno Giancotti : "Gianco sono io ma non so nulla di questa storia - avranno chiesto consigli" : "Sì, Gianco è come mi chiamano gli amici qua, ma di questa storia non ne so nulla", dice Bruno Giancotti, imprenditore italiano residente a Mosca e a lungo una delle figure di riferimento dei leghisti in russia. Il suo nome è infatti finito al centro del caso russia-Lega, dopo essere stato intercett

Fondi russi Lega - Salvini : "Savoini? Non so cosa facesse a quel tavolo - chiedetelo a lui" : Sulla vicenda che sta mettendo in difficoltà il leader leghista, interviene il premier Conte: "Non conosco Savoini. Non l'ho maiincontrato personalmente: era presente alla cena in onore diPutin a Roma solo perché partecipò al forum Italia russia delpomeriggio"

Fondi russi alla Lega - Pd : “È vero che Savoini ha svenduto l’Italia a Mosca? Salvini risponda” : Il Pd ha chiesto chiarezza a Salvini, in merito ai presunti Fondi russi alla Lega: "È vero che c'è stata questa trattativa? Abbiamo anche scoperto che la sede di Lombardia-russia, l'associazione di Savoini, si trova proprio nello stesso edificio in cui ha sede la Lega. Che cosa strana", ha detto Lia Quartapelle.Continua a leggere

Franco Bechis sui presunti Fondi russi : "Altroché finanziamenti - la Lega ha chiuso con 16 - 5 milioni di debiti" : Matteo Salvini dice di non aver preso alcun rublo, così come alcuno yen, altrettanti dollari e qualsiasi altra valuta straniera. E a leggere i bilanci della Lega depositati proprio ieri, giovedì 11 luglio, c'è da credergli: "Il bilancio consolidato 2018 si è chiuso con un buco. Nonostante i successi

Matteo Salvini e i Fondi russi - nella Lega fanno i nomi del complotto : "Se Macron e Soros..." : Un intreccio perverso di politica e interessi economici. nella Lega iniziano a sospettare che dietro il caso Savoini e i fondi russi al Carroccio ci sia un complotto internazionale e che questo porti nomi e cognomi: Emmanuel Macron e George Soros. Leggi anche: Soldi russi alla Lega? Repubblica ci sg

Fondi russi alla Lega - Salvini : "Nostri bilanci trasparenti" | Di Maio : "Su questione morale intransigenti" : Il leader leghista su Facebook ribadisce: "Zero soldi dalla russia". La procura di Milano ha formulato l'ipotesi di "corruzione internazionale" nell'inchiesta sui presunti finanziamenti russi ricevuti dalla Lega e i Dem hanno richiesto un chiarimento da parte di Salvini in Aula

‘Fondi Russia a Lega’ - Salvini : ‘Ridicolo - ho la coscienza a posto’. Di Maio posta una canzone di Vasco : ‘Noi siamo liberi’ : Matteo Salvini twitta “è tutto ridicolo, ho la coscienza a posto”. Luigi Di Maio posta su Facebook la canzone di Vasco Rossi “I soliti”: “Buongiorno, oggi noi ci svegliamo così. Altro che petrolieri, strane fondazioni o finanziamenti. Noi siamo liberi!!! Orgoglioso del Movimento 5 stelle!”. I due vicepremier replicano a distanza sul caso dei presunti finanziamenti russi al Carroccio. Nelle scorse ore è uscita ...

Luigi Di Maio - mossa kamikaze : via libera M5s a commissione d'inchiesta sui Fondi russi alla Lega : Una commissione d'inchiesta contro Lega e Matteo Salvini sui (presunti) fondi russi. L'inchiesta prima giornalista e ora giudiziaria su Gianluca Savoini scatena il Pd e provoca la mossa kamikaze del M5s, che appoggia la richiesta dem a patto che la commissione "riguardi i finanziamenti a tutti i par

Matteo Salvini e i Fondi russi - il Tg2 bombarda la sinistra : "Vi ricordate il Pci e i sovietici?" : "Ma vi ricordate il Partito comunista?". Il Pd chiede una commissione d'inchiesta contro Lega e Matteo Salvini per i (presunti) finanziamenti dalla russia. Memoria corta, e ci pensa il Tg2 a rinfrescarla a chi, a sinistra, si indigna per il caso di Gianluca Savoini, indagato dal Tribunale di Milano.