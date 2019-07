Foggia | delitto di Roberta Perillo | il fidanzato ha confessato

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) San Severo, cittadina in provincia di, è ancora attonita e incredula per quanto successo ieri sera in un appartamento in via Rodi, dove il 37enne Francesco D'Angelo, al culmine di una lite, ha ucciso la sua fidanzata, la 32enne. Secondo quanto si apprende stamane dalla stampa locale e nazionale pare che l'uomo abbia anche manifestato alla donna, proprio mentre stavano litigando, di volersi lanciare dal balcone. Sarebbe stata la 32enne a far desistere dall'insano gesto il suo ragazzo, con il quale da soli due mesi aveva cominciato una relazione. E a quel punto che è accaduto il dramma: l'uomo, per motivi che ancora attendono di essere chiariti del tutto, avrebbe strangolato la donna in bagno. Il suo corpo è stato infatti rinvenuto dagli agenti della Polizia di Stato nella vasca. D'Angelo si è presentato spontaneamente in questura, accompagnato dal padre e dal suo ...

