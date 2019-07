Fiorentina | Joe Barone scatenato | il calciomercato | i talenti ed il futuro di Chiesa

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Ambizioni importanti in casa, l’arrivo di Rocco Commisso potrebbe permettere di alzare l’asticella in campionato ma soprattutto l’intenzione è quella di riavvicinare i tifosi alla squadra. Interessante intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ a Joe, braccio destro del numero uno viola. «È vero, ancora non abbiamo comprato nessuno. Ma abbiamo 75 giocatori sotto contratto mentre gli altri club ne hanno 40-45 di media. Un numero spaventoso. Ci vuole rispetto degli atleti che sono con noi. In questi giorni con Pradè abbiamo parlato con dirigenti e procuratori. Abbiamo una grande lista. Abbiamo tanti nomi. Ma vogliamo spendere cifre giuste. E sappiamo che ci sono tante squadre che alla fine dovranno vendere. Intanto nelle prima amichevole ho visto tre giocatori molto ma molto interessanti». I nomi? «Vlahovic, Sottil e Ceccherini. Il primo ...

