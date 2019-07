Fiorentina | i convocati per la tournée negli Usa | non ci sono Veretout e Chiesa

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) L’allenatore dellaVincenzo Montella ha diramato la lista deiper laUsa e la partecipazione alla International Champions Cup. Fra icidue assenze eccellenti, ma una è prevedibile: non risulta infatti nell’elenco Jordan Vererout, conteso sul mercato da Inter e Roma; l’altro è Federico, ancora in vacanza dopo l’Europeo Under 21 così come Pezzella che è stato impegnato con l’Argentina in Coppa America. Presente invece Cristiano Biraghi, reduce da un grave infortunio al ginocchio sinistro.L'articolo, iper laUsa: non ciCalcioWeb.

