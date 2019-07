Fifa | nuova stretta contro il razzismo

gqitalia

(Di venerdì 12 luglio 2019) Giro di vite dellanella sua tenace lottae discriminazioni. La federcalcio internazionale ha deciso di sanzionare con maggiore durezza offese e insulti discriminatori negli stadi a tal punto che se l'arbitro sospende le partite per questa ragione perderà a tavolino la squadra dei tifosi responsabili. Il nuovo regolamento disciplinare entra in vigore da lunedì 15 luglio. Fra le ingiurie che verranno considerate discriminatorie sono indicate quelle rivolte a: «colore della pelle, origine etnica, geografica o sociale, il sesso, disabilità, orientamento sessuale, lingua, religione, opinioni politiche, la ricchezza, la nascita o altro status». Tale regolamento si applica alle competizioni ufficiali di egida, quindi anche le qualificazioni per la Coppa del Mondo 2022. Mentre non riguarda le competizioni organizzate dalle federazioni continentali come gli Europei che ...

