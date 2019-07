Fifa 20 | tutte le novità sul gameplay!

Fifa 20 da Volta Football a punizioni e rigori - tutte le novità : È ufficialmente nel tardo pomeriggio di ieri la marcia d'avvicinamento a FIFA 20, il simulatore calcistico di Electronic Arts che si paleserà come di consueto sugli scaffali agli albori dell'autunno. L'EA Play 2019 è stato foriero di interessanti dettagli sul nuovo capitolo della serie sportiva per eccellenza del colosso statunitense, che per questa nuova iterazione si è abilmente districato tra correzioni varie ed eventuali e nuovi innesti ...

Fifa 20 : scopri tutte le novità! In uscita il 27 settembre! Ritorna Fifa Street? : Fifa 20 sarà il 26° capitolo della serie calcistica targata EA Sports! Come ogni anno anche stavolta vi aiuteremo con questa nostra guida a tenere traccia di tutte le novità, le immagini, i video e le indiscrezioni che lo riguardano! Presentazione, video e Trailer Fifa 20 L’8 giugno ad Hollywood prenderà il via la conferenza […] L'articolo Fifa 20: scopri tutte le novità! In uscita il 27 settembre! Ritorna Fifa Street? proviene da I ...