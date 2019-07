Fiction Rai 2019 – 2020 | novità e conferme | tutte le anticipazioni

Lino Guanciale - confessione choc del volto delle Fiction Rai : “Io e la mia fidanzata siamo vittime di stalking e bullismo virtuale” : Schivo, riservato ed amatissimo. Lino Guanciale, uno dei volti più amati delle fiction Rai da “La porta rossa” a “L’allieva” passando per “Don Matteo”, ha rivelato di essere vittima di stalking e non solo. Durante una pausa dal set della nuova fiction “Il commissario Ricciardi”, l’attore ha spiegato con un lungo messaggio video su Instagram che con la nuova fidanzata (Antonella Liuzzi, ndr) ha subito diversi attacchi di bullismo virtuale da ...

Storia di Nilde - Anna Foglietta nel ruolo di Nilde Iotti in una Fiction per Rai 1 : Anna Foglietta interpreta Nilde Iotti in Storia di Nilde, la fiction di Rai 1 che racconta la Storia della prima donna ad essere eletta Presidente della Camera dei Deputati

Palinsesti Rai 2019/2020 : le Fiction : Alessio Boni La fiction è e resta il baluardo della Rai, che ha in serbo per i propri telespettatori una stagione 2019/2020 molto ricca. Rai 1 dedicherà al genere ben quattro serate a settimana (domenica, lunedì, martedì e giovedì), Rai 2 spazierà dal crime alla commedia, Rai 3 ospiterà delle docufiction e Rai Play avrà la sua offerta specifica, con titoli che avranno poi anche un passaggio in tv. Ecco dunque tutti i titoli previsti per la nuova ...

Tinny Andreatta a Blogo : "La Fiction della Rai si rinnova sempre. Un medico in famiglia e Provaci ancora prof? Serie che hanno una loro perfezione e hanno chiuso un ciclo" : Tinny Andreatta, la direttrice di Rai fiction, ha raccontato gli appuntamenti della prossima stagione a margine della conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti 2019. Un Rai che punta a novità e conferme:"La fiction della Rai si rinnova sempre. rinnova i titoli amati dal pubblico, i gioielli di famiglia, in modo che si presentino sempre nuovi per il nostro pubblico. Poi sono tante le novità, 15 serialità nuove per Rai 1 e Rai 2 tra ...

Fiction Rai su Riace sospesa - Beppe Fiorello : "Spero sia solo sospensione e non blocco" : "Rispetto la decisione della Rai che insieme a me ha creduto nel progetto, spero che si tratti di una sospensione temporanea, sarebbe un paradosso produrre e non mandare in onda". Così all'Adnkronos Beppe Fiorello ha commentato la decisione della Rai, annunciata ieri dall'Ad Fabrizio Salini, di sospendere la messa in onda della Fiction su Riace dal titolo Tutto il mondo è paese che lo vede protagonista . L'attore ha aggiunto:Voglio ...

Rai - nei palinsesti non c’è la Fiction su Riace. Lucano : “È censura della Lega” : La Rai non manderà in onda Tutto il mondo è paese, la fiction che racconta la storia di Riace: una terra che ha aperto le porte all’accoglienza dei migranti grazie all’ex sindaco del paese calabrese Mimmo Lucano. Lo ha annunciato oggi l’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini, in occasione della presentazione dei palinsesti per l’autunno 2019 a Milano. Non è la prima volta che la serie, già interamente girata, subisce ...

Riace - la Fiction su Lucano esclusa dal palinsesto Rai - : Pietro Bellantoni Mimmo Lucano La serie dedicata al sistema di accoglienza dei migranti non andrà in onda. La decisione è stata comunicata dall'ad Salini e arriva in seguito alle vicende giudiziarie dell'ex sindaco La Rai non manderà in onda la fiction su Riace, nella quale Beppe Fiorello avrebbe indossato i panni dell'ex sindaco Mimmo Lucano. La decisione è stata comunicata oggi dall'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, ...

Palinsesti Rai - Fiction Rai 2019 2020 - la lista completa e le trame : Le Fiction Rai che vedremo tra autunno e inverno 2019/2020: la lista completa #RaiFiction, la più grande fabbrica di racconto del Paese. Una forte scommessa di cambiamento e di investimento sul futuro: nuovi punti di vista, nuovi formati, nuove contaminazioni di genere.La Fiction #èRai. #PalinsestiRai ...

Fiction Rai 2019-20 - le conferme e le novità della prossima stagione : Le serie evento, le conferme della tradizione, i family drama e le novità in un'ottica di sperimentazione. La Fiction Rai cercherà, anche nella prossima stagione tv, di mantenere il primato e di restare la serialità più vista del panorama televisivo italiano.Lo fa con titoli che nel tempo sono diventati una garanzia, come Don Matteo, ma anche con le più recenti novità diventati dei casi da subito (leggasi I Medici e soprattutto L'Amica ...

Anna Foglietta è Nilde Iotti nella Fiction Rai che ne celebra il ricordo a vent’anni dalla morte : L’attrice Anna Foglietta (vista in Tutta colpa di Freud, Confusi e felici, Perfetti sconosciuti, Che vuoi che sia, Il premio) sarà Nilde Iotti nella docufiction Storia di Nilde prodotta da Gloria Giorgianni per Anele in collaborazione con Rai fiction e diretta da Emanuele Imbucci, in onda prossimamente su Rai1. Intrecciando ricostruzioni in fiction, materiali di repertorio e testimonianze illustri – tra cui quella dell’ex Presidente ...

STASERA IN TV RAI/ Programmi 28 giugno : tanti film e repliche di Fiction TV : STASERA in TV Rai: cosa andrà in onda oggi, venerdì 28 giugno 2019? film, la 'Grande Storia' e lo sport su Rai2, tutti i Programmi.

Tutto può succedere - la Fiction Rai condannata per danno di immagine : La fiction Tutto può succedere è stata condannata per un risarcimento pari a tremila euro per danno all’immagine e alla reputazione ai produttori di birre artigianali

Rai1 - la domenica in prima serata la Fiction : ecco quali nell'autunno 2019 (Anteprima Blogo) : È notizia di oggi (fonte: il settimanale Chi) lo spostamento di Live - Non è la d'Urso dal mercoledì alla domenica (per lasciare la serata libera alla Champions League?). La conduttrice si troverà di fronte competitor sulla carta molto forti: su Rai2 ci sarà Fabio Fazio con Che tempo che fa, su La7 dovrebbe esserci Non è l'Arena di Massimo Giletti (che non ha ancora annunciato le sue intenzioni per il futuro, è in scadenza di contratto con ...

Rai - condanna senza precedenti : "Questa birra fa schifo" - stangata per la battuta nella Fiction : Una sentenza clamorosa quanto singolare. Unionbirrai vince la causa intentata contro la Rai. Il Giudice di Pace ha condannato Viale Mazzini a risarcire l’Associazione dei piccoli birrifici indipendenti per danno all’immagine e alla reputazione per un ammontare di 3.000 euro più le spese processuali.