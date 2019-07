Ferrero compra Kelsen | 300 milioni di dollari per i biscotti danesi al burro

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il marchio danese, produttore dei famosial, è stato acquisito da una collegata di, la holding belga Cht, per 300di. Il gruppo, prima di proprietà della Campbell Soup Company, ha sede in Danimarca ma vende i suoiin tutto il mondo, fatturando circa 150dil’anno, e per il gruppoè un altro passo verso l’espansione. Gli apprezzatissimidell’azienda danese, i Kjeldsens e i Royal Dansk, emblema della “sità”, vengono venduti in oltre 100 paesi e negli ultimi 12 mesi hanno contribuito a generare al gruppovendite per 157di, provenienti soprattutto da Cina, Hong Kong e Stati Uniti, dove inelle tradizionali scatole di latta vengonoti come regali per le ricorrenze. La Campbell Soup, dalla qualeha acquistato il gruppo ...

