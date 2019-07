Ferrari - Il giro a Vairano della 488 Pista - VIDEO

F1 - GP Austria 2019 : l’ennesima decisione poco coerente della FIA. Si rischia di prendere in giro gli appassionati e la Ferrari : Partiamo da un presupposto: per la bellezza di questo sport l’episodio tra Charles Leclerc e Max Verstappen in Austria non è da punire. Le corse sono anche questo ed è stupendo godere di confronti all’ultimo sangue come è avvenuto in passato. Fatta questa premessa, c’è comunque un regolamento sportivo, le stesse norme che hanno punito Sebastian Vettel in Canada, le stesse che hanno punito Daniel Ricciardo in Francia e le stesse ...

VIDEO Sebastian Vettel - giro veloce nel GP Francia F1 : punto di bonus per il Ferrarista - premio di consolazione : Sebastian Vettel si può consolare con il giro più veloce siglato nel GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il tedesco, che ha concluso la gara al quinto posto, ha timbrato il fastest lap proprio sul finale dopo essere rientrato ai box per cambiare le gomme. Si tratta di un premio di consolazione per il quattro volte Campione del Mondo che non è mai stato in corsa per un risultato di rilievo ma che porta a casa il punto di bonus. Di ...