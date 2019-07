Federer batte Nadal a Wimbledon Incontrerà Djokovic in finale

Federer batte Nadal in semifinale a Wimbledon : Roger Federer batte Rafael Nadal in 4 set in semifinale a Wimbledon e raggiunge la sua dodicesima finale ai Championships. Domenica lo svizzero incontrerà il serbo Novak Djokovic.Il match, il 40esimo tra i due, è stato come spesso è accaduto in passato, altamente spettacolare. Anche se Federer ha dimostrato una sicurezza e una freddezza nei momenti clou che quasi mai è parso potesse perderla.Il primo set è ...

Wimbledon – Toni Nadal sicuro : “Rafa può battere Federer in semifinale. Questa edizione decisiva per tutti” : Lo zio Toni è sicuro, Rafa Nadal può battere Roger Federer nella semifinale di Wimbledon: l’ex allenatore del tennista maiorchino sottolinea il grande stato di forma del nipote Fedal, atto numero 40. Nel pomeriggio di quest’oggi andrà in scena, per la quarantesima volta nelle loro straordinarie carriere, Rafa Nadal contro Roger Federer. Non è mai una partita come le altre, specialmente se oltre la rivalità, ci si gioca anche ...

DIRETTA/ Berrettini Federer - risultato 0-3 - Roger batte Matteo - ora quarti Wimbledon! : DIRETTA Berrettini Federer: ottavo di finale a Wimbledon 2019, info streaming video e tv del match. Matteo contro il Re anche con l'aiuto di Nole

Tennis - ATP 500 Halle 2019 : Roger Federer vince il torneo per la decima volta - batte Goffin ed è seconda testa di serie a Wimbledon : Roger Federer fa 102. Tanti sono i tornei da lui vinti in carriera: lo svizzero si impone per la decima volta nella sua casa Tennistica putativa, quella di Halle, in Germania. L’ATP 500 della città sassone è suo dopo la vittoria in finale sul belga David Goffin, sconfitto per 7-6(2) 6-1. Il principale effetto del match odierno riguarda Wimbledon: Federer, infatti, sarà testa di serie numero 2 ai Championships, per effetto ...

ATP Halle – Roger Federer in semifinale : servono 3 set per battere Bautista-Agut : Roger Federer raggiunge la semifinale dell’ATP di Halle: il tennista svizzero supera Roberto Bautista-Agut in 3 set servono 1 ora e 56 minuti, distribuiti su 3 set a Roger Federer per staccare il pass dei quarti di finale dell’ATP di Halle. Il tennista svizzero, attuale numero 3 del ranking mondiale maschile e prima testa di serie del torneo tedesco, si è imposto sullo spagnolo Roberto Bautista-Agut con il punteggio di 6-3 / 4-6 / 6-4. In ...

Tennis - ATP 500 Halle 2019 : Roger Federer soffre - ma va ai quarti battendo Tsonga in tre set : Jo-Wilfried Tsonga rischia, otto anni dopo, di sgambettare nuovamente sull’erba Roger Federer, ma a differenza del quarto di finale di Wimbledon 2011 non ci riesce. Nel secondo turno dell’ATP 500 di Halle, infatti, lo svizzero riesce a battere in 2 ore e 16 minuti il francese con il punteggio di 7-6(5) 4-6 7-5, proseguendo dunque il cammino nel torneo che ormai è casa sua. Suo prossimo avversario sarà lo spagnolo Roberto Bautista ...

Roland Garros 2019 - il montepremi : quanti soldi ha guadagnato Rafael Nadal battendo Roger Federer? Tutte le cifre per vincitore e finalisti : Rafael Nadal ha sconfitto Roger Federer in tre rapidissimi set durante la semifinale del Roland Garros 2019, lo spagnolo ha letteralmente surclassato il Maestro con una facilità imbarazzante e si è così qualificato alla Finale del secondo Slam stagionale: domenica 9 giugno (ore 15.00) il mancino di Manacor sarà nuovamente sulla terra rossa di Parigi con l’obiettivo di alzare al cielo il trofeo per la dodicesima volta in carriera. Il ...

Roland Garros 2019 : battendo un ritrovato Stan Wawrinka Roger Federer si regala l’ennesimo capitolo della sua rivalità con Rafael Nadal : Non ha certamente avuto l’intensità e le emozioni del match degli ottavi di finale tra Stefanos Tsitsipas e Stan Wawrinka ma il derby tutto svizzero dei quarti di finale dei Roland Garros 2019 tra Roger Federer e lo stesso Wawrinka non ha fatto mancare lo spettacolo agli spettatori del campo Suzanne Lenglen. Per la 23esima volta su 26 incontri è stato Federer a battere il connazionale, per la quinta su otto sulla terra battuta e per la terza su ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 4 giugno. Nadal demolisce Nishikori! Federer batte Wawrinka in 4 set - Konta stende Stephens : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della nona giornata del Roland Garros 2019. Sulla terra rossa di Parigi prenderanno il via i quarti di finale del tabellone maschile e femminile e ci sarà da divertirsi visti i protagonisti Sul campo centrale dedicato a Philippe Chatrier si comincerà con la sfida femminile tra Sloane Stephens, testa di serie numero 7, e Johanna Konta, testa di serie numero 26. A seguire ci sarà il match tra Kei ...

A Parigi Federer batte Wawrinka - Fognini top 10 : E' fuori dal Roland Garros, ma Fabio Fognini puo' ugualmente esultare per aver raggiunto un traguardo storico pur senza scendere in campo. Il tennista ligure da lunedi' fara' parte della top ten della classifica mondiale Atp, terzo italiano di sempre nell'era Open dopo Adriano Panatta, che raggiunse il quarto posto nel 1976, e Corrado Barazzutti, settimo nel 1978. Ci sono voluti 41 anni, quindi, per avere di nuovo un azzurro nell'elite e Fognini ...

Roland Garros 2019 - Roger Federer batte Stan Wawrinka e la pioggia e regala la top 10 a Fabio Fognini : Poco dopo l’iberico Rafael Nadal anche l’elvetico Roger Federer centra le semifinali del Roland Garros, battendo in quattro set il connazionale Stan Wawrinka. Match interrotto per pioggia sul 3-3 del quarto set, baStano pochi minuti a Federer per chiudere con il punteggio di 7-6 (4) 4-6 7-6 (5) 6-4 in complessive tre ore e quaranta minuti. Grazie a questo risultato Fabio Fognini è certo di essere da lunedì il numero 10 del mondo. Nel ...

Roland Garros 2019 - i risultati del torneo maschile (31 maggio) : Federer ok - Nadal perde un set ma batte Goffin. Ecatombe di francesi - due match sospesi : Il tabellone maschile del Roland Garros inizia ad allinearsi agli ottavi di finale con diverse partite ad alto tasso di combattività, sia sui campi principali che su quelli secondari. Molti francesi hanno terminato la propria avventura parigina, in tutti i casi con emozioni particolari. Successo piuttosto facile per Roger Federer, che salva un set point nel tie-break del terzo parziale e chiude in poco più di due ore contro il norvegese Casper ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Cecchinato perde con Mahut - Federer batte un buon Sonego. Avanti Berrettini : buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E’ un giorno già ricchissimo per l’Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un’ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...