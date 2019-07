Febbre Dengue | allarme in Italia | fate attenzione a questi sintomi Rischi altissimi

Forlì - torna dalla vacanza con mal di testa e Febbre ! E' Dengue - attivata la disinfestazione : Un caso di Dengue è stato registrato a Forlì , dove è stata ricoverata una ragazza, torna ta da poco da un viaggio all'estero, dopo aver manifestato i tipici sintomi della patologia, come mal di testa , nausea e febbre alta. Si tratterebbe, stando a quanto riporta Forlì Today, di una 14enne. A renderlo noto è stata l'amministrazione comunale, in seguito alla segnalazione del dipartimento di salute pubblica. Attualmente la paziente si trova ...

Febbre Dengue in Honduras : stato di emergenza dopo 44 morti : Dichiarato lo stato di emergenza in Honduras a causa dell’epidemia di Febbre dengue, che dall’inizio dell’anno ha causato la morte di almeno 44 persone. Il Ministro della Salute ha spiegato: “Abbiamo attivato tutte le istituzioni di governo e non governative per mettere in funzione una serie di misure” contro il vettore, le zanzare Aedes aegypt. Il responsabile della sorveglianza epidemiologica Gustavo Urbina ha ...