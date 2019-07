Farmaci | l’allarme di Aifa | “Quattro tipi venduti in Italia potrebbero essere di

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Possibili casi di medicinali contraffatti sono stati segnalati dall’. Sul territorionopresenti confezioni di quattrosenza bollino identificativo, e quindi di possibile provenienza illecita o false. L’allarme è stato lanciato dall’, che invita a prestare attenzione alle forniture di Neupro, Vimpat, Clexane e Spiriva dopo che le autorità inglesi hanno trovato delle scatole non in regola, quindi contraffatte. Neupro si utilizza per la malattia di Parkinson, Vimpat per le crisi epilettiche, Clexane è un anticoagulante e Spiriva viene prescritto per il trattamento della Bpco. “Al fine di evitare l’ingresso di medicinali contraffatti nella catena di fornitura legale – sottolinea una nota di Federfarma – e per consentire alle autorità competenti i dovuti controlli finalizzati a identificare eventuali ...

